Pontile di Giammoro, arriva la prima gru: sarà montata entro dicembre

Si tratta di una Konecranes Gottwald, con una portata massima di 125 tonnellate

GIAMMORO – Sotto gli occhi dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto e dell’Autorità marittima, la Duferco terminal del Mediterraneo spa ha organizzato lo sbarco della prima gru acquistata per il pontile di Giammoro. Si tratta di una Konecranes Gottwald, che sarà montata entro il mese di dicembre. La gru ha una portata massima di 125 tonnellate, uno sbraccio di 49 metri e l’altezza della cabina torre è di 24 metri.

È questo il primo passo che porterà alla piena operatività dell’importante infrastruttura portuale, realizzata dall’AdSP dopo un iter durato circa vent’anni e data in concessione alla Duferco T.M. S.p.A. il 05/06/2024. La concessione, per una superficie complessiva di mq 19.137,97 di cui mq. 7.334,78 di specchio acqueo, è stata assentita al fine di condurre per 25 anni, a decorrere dal 05/06/2024 e fino al 04/06/2049, la gestione commerciale del Pontile, la manutenzione, l’esercizio in sicurezza e custodia, con l’obbligo del concessionario di assicurare e garantire il massimo utilizzo e sviluppo commerciale del Pontile.