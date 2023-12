A Giampilieri Marina primo presepe vivente, il 30 dicembre e il 6 gennaio - Tempostretto

Durerà fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 18.30 in piazza

MESSINA – “Natale nel borgo” è il titolo dell’evento che regalerà, come è giusto che sia in occasione di tale festività, sorrisi e divertimento ai più piccoli ma anche agli adulti. La piazza di Giampilieri Marina si animerà. Ospiterà, infatti, la prima edizione del Presepe vivente. Il 30 dicembre e il 6 gennaio dalle 18,30 alle 21,30 la piazza del borgo, luogo consueto di incontro e centro della vita quotidiana del paese, cambierà volto e diverrà un grande presente vivente. Tantissime le persone coinvolte così come le attività commerciali che hanno scelto di fare da sponsor dell’evento e offrire un contributo per dar vita a qualcosa che non hai mai trovato luogo nel borgo di Giampilieri Marina. Da non dimenticare, ovviamente, la Parrocchia “San Mauro” che ha collaborato per la buona riuscita dell’evento. Camminare all’interno del presepe significherà immergersi in quella magia che solo il Natale può e sa regalare. I visitatori avranno modo, inoltre, di apprezzare nelle stesse giornate i mercatini di Natale che saranno allestiti lungo la strada sempre in prossimità della piazza.