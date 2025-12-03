Se i personaggi trovano autore. Gente di un altro ero(t)ismo alla Feltrinelli

L'ultimo libro di Luciano Catania sarà presentato a Messina il giorno dell'Immacolata

Messina – Ventuno personaggi per 21 storie che raccontano gli eroi di ogni giorno che possiamo incontrare e/o incarnare, la gente che vive magari sogni di gloria, poi opta per il proprio momento di gloria personale, fosse anche non riconosciuto, scegliendo di fare la differenza, diventando “gente di un altro eroismo” appunto.

I racconti semi seri di Catania

Torna in libreria con una raccolta di racconti semi seri Luciano Catania, segretario comunale e giurista prestato alla narrativa che con le sue prime due opere ha già raccolto un ampio favore di pubblico, conquistandosi la terza uscita. “Gente di un altro ero(t)ismo”, edito da Armenio, sarà presentato lunedì 8 Dicembre alla libreria Feltrinelli, dalle 18. A dialogare con l’autore ci saranno le giornaliste Graziella Lombardo e Alessandra Serio.

Eroismo al contrario

Gli appassionati della brillante penna di Luciano Catania potranno così ritrovare i suoi personaggi a tutto tondo, espressione di una umanità che fa sorridere e riflettere, nel quale riconoscersi e osservare, come in uno specchio, vizi e virtù. L’autore vuole bene ai suoi personaggi, è evidente anche in questa raccolta, e li ritrae sempre con affetto anche quando ne addita le pose meno belle. Il risultato è un libro scorrevole, da leggere con piacere, alla scoperta dell’eroismo e dell’erotismo quotidiano e al contrario che ci richiama tutti all’appello.