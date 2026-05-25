A Merì vince Giusy Cicciari, è la prima sindaca eletta nel messinese. Saponara sceglie Spidalieri

Sono le uniche due donne alla guida di un municipio eletti in questa campagna elettorale

E’ Giusy Cicciari la nuova sindaca di Merì, comune piccolo ma strategico, stretto tra l’area artigianale di Barcellona e il polo commerciale di Milazzo. La candidata della lista Noi per il futuro meriese, capogruppo della uscente opposizione, ha conquistato 512 voti, contro le 405 preferenze dell’ex vice sindaco Nino Siracusa, appoggiato da Rinascita Meriese. E’ la prima sindaca eletta nel messinese. L’ufficialità della seconda donna che trionfa alle urne, in provincia di Messina, è arrivata poco dopo.

Spidalieri è sindaca a Saponara

Maria Spidalieri ha vinto con 1114 voti contro l’uscente sindaco Giuseppe Merlino (1106 preferenze) per soli 8 voti di scarto, battendo anche Giuseppe Rizzo che si è fermato a 67 voti. Il testa a testa è andato avanti praticamente fino alla chiusura definitiva dei conteggi. Il centro tirrenico alle porte di Messina è in controtendenza col dato dei 17 comuni alle urne in provincia, dove quasi ovunque sono stati confermati i primi cittadini uscenti.