A Messina il Giubileo francescano per i poveri

Redazione

martedì 11 Novembre 2025 - 11:26

Un momento spirituale di condivisione, sabato 15 novembre, in vista della Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco

MESSINA – (Fonte Il Sycomoro) – Il Giubileo Francescano della Condivisione: una giornata di fraternità e di preghiera, di condivisione e di fraternità. Il Giubileo sarà celebrato sabato 15 novembre a Messina presso il Santuario Nostra Signora di Lourdes “poiché, da sempre, la spiritualità che lo anima accoglie persone povere, ammalate e sole”, ricorda Fra Giuseppe Maggiore (nella foto), cappellano della stazione.

A presiedere l’Eucarestia, che sarà alle ore 11,30, l’arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla. Sarà presente il ministro provinciale dei Frati Minori fra Antonino Catalfamo.

In prossimità della Giornata Mondiale del Poveri voluta da Papa Francesco, della festa di Santa Elisabetta, patrona dell’Ordine Francescano Secolare, e “considerando che siamo nell’anno giubilare, Il settore “Poveri e Ultimi” dei Frati Minori di Sicilia, portato avanti da Fra Giuseppe come delegato provinciale, si è pesato di vivere una giornata dedicata ai poveri che vivono nelle varie realtà portate avanti dai Frati Francescani in diversi paesi e città siciliane. E, nello stesso tempo ai fratelli e le sorelle che vivono diverse povertà nel territorio della città di Messina”.

Nel messaggio per la giornata dedicata ai poveri, Papa Leone ci esorta a dare speranza e che i poveri sono al centro dell’intera opera pastorale. Non solo del suo aspetto caritativo, ma ugualmente di ciò che la Chiesa celebra e annuncia. Tutte le forme di povertà, nessuna esclusa, sono una chiamata a vivere con concretezza il Vangelo e a offrire segni efficaci di speranza”, ricorda Fra Giuseppe.

Papa Francesco in Evangelii gaudium scriveva: “La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola…”

