Torna la mezza maratona a Messina, a gennaio la manifestazione nel centro cittadino

Organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina darà la possibilità di correre la mezza maratona "Eufemio da Messina" 21 km o la Shakespeare Run di 10 km

Tornerà domenica 11 gennaio 2026 l’appuntamento con la Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km, la “Shakespeare Run – Young”, gare giovanili per Esordienti e Cadetti, ed il Fitwalking. La manifestazione podistica è organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della Fidal.

Il percorso, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare il Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della mezza maratona, con partenza unica alle ore 8.30 nei pressi di Piazza Unione Europea. Le iscrizioni sono già aperte e prevedono, in questa fase, quote ridotte.

L’organizzazione entusiasta

“Ripartiamo con l’appuntamento tanto atteso, dopo lo stop forzato dell’anno scorso – dichiara Antonello Aliberti -. Proponiamo con rinnovato entusiasmo la mezza maratona “Eufemio da Messina” e la “Shakespeare Run”, in attesa di avere nel 2027 un percorso più ampio, che ci permetterà di sviluppare una maratona spettacolare e godibile dal primo fino all’ultimo chilometro della corsa. Intanto, tornerà un evento irrinunciabile per la nostra città. Ringrazio per la fondamentale collaborazione il Comune di Messina e l’assessore preposto Massimo Finocchiaro”.

“Due sfide, un’unica giornata di sport e condivisione. Che tu sia un runner esperto o un appassionato alle prime armi, Messina ti aspetta per iniziare il nuovo anno con energia e determinazione”, è questo lo slogan della kermesse.

Info sull’iscrizione

Le quote di iscrizione presentano degli sconti in base alla data in cui saranno versate. Per la Mezza Maratona fino al 15 dicembre costerà 22€, dal 16 al 31 dicembre 25€, poi fino al 7 gennaio 28€.

Per percorrere i poco più di 10 km della Shakespeare Run fino al 15 dicembre il costo sarà di 12€, per il resto di dicembre la quota salirà a 15€, infine a gennaio fino al 7 il prezzo sarà 18€.

Per tutte le altre informazioni è possibile visitare il sito www.messinamarathon.com.