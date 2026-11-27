La manifestazione podistica del prossimo 6 dicembre sarà presentata al Comune di Messina

La “10 Km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi” vivrà la sua decima edizione. La manifestazione nazionale di corsa su strada di 10km Bronze Label, inserita nel calendario nazionale FIDAL, è in programma domenica 6 dicembre, con ritrovo di giuria e concorrenti fissato alle ore 8 presso l’I.C. “Evemero da Messina” a Ganzirri. Il trofeo, nato nel 2016 e giunto a un importante anniversario, è dedicato al ricordo dell’indimenticabile Luigi Cacopardi, uomo di grande valore, appassionato di sport e stimato professionista.

Sabato 28 novembre, alle ore 10, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento podistico organizzato con competenza e passione dalla Torre Bianca del presidente Pietro Tracuzzi, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSEN e il patrocinio del Comune di Messina. Nel corso dell’incontro con i giornalisti verranno illustrati tutti i dettagli.

Nell’ambito della “10 Km di Capo Peloro – X Trofeo Luigi Cacopardi”, come tradizione, si terranno due momenti di aggregazione. La “Corri con l’Evemero”, iniziativa rivolta ai più giovani per incentivare l’attività sportiva tra gli studenti e valorizzare il percorso portato avanti dalla Torre Bianca nel territorio, vede in prima fila la Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Mancuso. Il Trekking Urbano, a passo libero, aperto a tutti, sarà guidato dallo staff di “Camminare i Peloritani”, al fine di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato, alla scoperta delle bellezze del borgo marinaro e della riserva naturale della laguna.

Il percorso della 10 km

La gara, sulla distanza dei 10km (omologati), prevede un percorso in linea da effettuare, avanti e indietro, in Via delle Palme/SP46. A causa dei lavori stradali che interessano la VI Municipalità, si svolgerà interamente sul lungomare tra Ganzirri e Torre Faro, con lo splendido panorama dello Stretto a fare da cornice, anziché proporre il consueto giro unico. Base logistica l’I.C. “Evemero da Messina”, sito in via Adolfo Romano, vicino il Lago Grande di Ganzirri. “Start” alle ore 10. Dopo gli iniziali 500 mt, gli atleti affronteranno 4 giri (a/r) da 2375 mt, compiendo il giro di boa, fino all’arrivo. Possono partecipare alla competizione gli atleti appartenenti alle seguenti categorie: Allievi M/F; Juniores e Promesse M/F (gli atleti Juniores e Promesse formano un’unica categoria); Seniores M/F; tutte le categorie Master M/F.

Iscrizione e programma

L’iscrizione, pagando la tassa gara di 15€ entro le ore 12:00 di lunedì 30 novembre, comprende il gadget ricordo della manifestazione. Dopo la prima scadenza, ma sempre entro le ore 12:00 di giovedì 3 dicembre, sarà possibile iscriversi pagando la quota maggiorata di 20€. Ad ogni partecipante verrà consegnata la medaglia Finisher.

In chiusura dell’evento, dalle ore 11.15, il ristoro finale con un ricco “terzo tempo”, che precederà le premiazioni presso i locali dell’I.C. “Evemero da Messina”. Il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo (gli stessi saranno anche i vincitori delle loro rispettive categorie) potranno sollevare il “Trofeo Luigi Cacopardi”. Federico Denisi della Podistica Messina e Cristina Garcia Conde del Team Atletica Palermo furono i trionfatori dell’edizione 2025. Verranno premiati, inoltre, i primi tre classificati, maschili e femminili, delle categorie previste dal programma tecnico. Due i riconoscimenti assai sentiti. Per la categoria SM35 verrà assegnato il premio speciale “Simone Arena”, mentre nella SM55 quello dedicato a Filippo Romano.