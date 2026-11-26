L'intervento della Guardia Costiera ha evitato il peggio: pochi minuti dopo il trasbordo l'imbarcazione si è inabissata

CARONIA – Una goletta in legno a due alberi, di circa 17 metri, è affondata nelle acque antistanti Caronia. Il tempestivo intervento dei militari della Guardia Costiera ha permesso di portare in salvo le cinque persone che si trovavano a bordo. La catena dei soccorsi è stata coordinata dala Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello che, dopo aver ricevuto l’SOS, ha disposto l’intervento di una motovedetta santagatese e di un battello pneumatico dell’Ufficio Locale marittimo di Capo d’Orlando. In zona è stato dirottato anche un peschereccio santagatese.

Il progressivo allagamento del locale macchine dell’imbarcazione e le avverse condizioni meteomarine hanno reso particolarmente complesse le operazioni di salvataggio, coordinate nelle successive fasi dalla Direzione Marittima di Catania. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nonostante il forte vento di libeccio e le difficili condizioni del mare, gli equipaggi delle unità di soccorso sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione, ormai prossima all’affondamento. I militari della Guardia Costiera hanno quindi condotto le delicate manovre di avvicinamento e trasbordo, riuscendo a mettere in salvo tutti e cinque gli occupanti. Pochi minuti dopo l’avvenuta messa in sicurezza delle persone, l’imbarcazione si è inabissata. I cinque naufraghi, successivamente riuniti a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, sono stati condotti in sicurezza presso il porto di Sant’Agata di Militello, senza necessità di ricorrere a cure mediche.