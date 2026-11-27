L'evento del 21 e 22 novembre ha visto oltre 200 ginnaste nell'impianto messinese

Grande successo sportivo e organizzativo per la Ssd UniMe, protagonista il 21 e 22 novembre 2026 delle competizioni regionali di Ginnastica Artistica Femminile ospitate al PalaGym della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. Oltre 200 ginnaste, provenienti dalle diverse società siciliane, hanno animato le due giornate di gara, accompagnate da tecnici, ufficiali di gara e famiglie, dando vita a un intenso fine settimana di sport e competizione. Ottimo anche il bilancio agonistico della società universitaria, che ha conquistato numerosi podi nelle diverse categorie del Campionato Duo Winter.

L’evento ha rappresentato un importante appuntamento del calendario regionale, confermando il ruolo della SSD UniMe non soltanto nella formazione e nella preparazione delle atlete, ma anche nell’organizzazione e nella promozione di manifestazioni ginniche sul territorio. Numerose le formazioni universitarie impegnate in pedana, capaci di distinguersi in diverse categorie e programmi.

PalaGym punto di riferimento

La partecipazione di oltre 200 ginnaste alle competizioni del PalaGym rappresenta un risultato significativo anche sul piano organizzativo, confermando la capacità della SSD UniMe di ospitare manifestazioni sportive di rilievo regionale. Un lavoro articolato, che ha coinvolto la preparazione degli spazi di gara, l’accoglienza delle società partecipanti e il coordinamento delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento delle competizioni. L’evento ha inoltre valorizzato gli impianti della Cittadella Sportiva Universitaria, consolidandone il ruolo di punto di riferimento per lo sport e, in particolare, per la ginnastica.

I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro quotidiano basato sulla programmazione tecnica, sulla dedizione delle ginnaste e sulla collaborazione tra le diverse componenti del settore. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff tecnico della Ginnastica SSD UniMe, che con professionalità, competenza e passione accompagna le atlete nel loro percorso di crescita, dalla formazione di base all’attività agonistica. Un ringraziamento particolare anche al personale coinvolto nell’organizzazione delle due giornate e alle famiglie, il cui sostegno rappresenta un elemento fondamentale nel percorso sportivo delle giovani ginnaste.

Archiviato il positivo fine settimana regionale, l’attenzione è ora rivolta ai prossimi appuntamenti. Tra questi, la V edizione della Christmas Cup UniMe 2026, in programma il 12 e 13 dicembre al PalaGym, con la partecipazione dell’Ente di Promozione Sportiva US ACLI. Proseguono inoltre gli impegni nazionali delle diverse discipline ginniche: la Ginnastica Ritmica sarà protagonista alla Winter Edition di Rimini, dal 4 all’8 dicembre, mentre il settore Trampolino Elastico è atteso al Campionato Nazionale di Specialità a Squadre Silver LB – TE, in programma a Trieste il 18 e 19 dicembre.

I risultati delle ginnaste della Ssd Unime

Nel Campionato Duo Winter LC Avanzato, categoria Mix 2, la SSD UniMe ha conquistato una prestigiosa doppietta. Il primo posto è andato a Giulia Ancione e Chloe Morgante, che hanno totalizzato 131,050 punti, seguite dalle compagne Giulia Ventura Spagnolo e Chiara Vazzana, seconde con 131,000 punti. Una competizione particolarmente equilibrata, con appena cinque centesimi a separare le due coppie universitarie.

Ottimi risultati anche nel Campionato Duo Winter LB3 Avanzato, categoria Mix 2, dove Elisa Boncoddo e Vanessa Romeo hanno conquistato il primo posto con 104,600 punti. Sul terzo gradino del podio sono salite Chiara Giannetto e Isabel Mancuso, con 102,950 punti, mentre Sofia Bonsignore e Marina Schirò hanno chiuso al quinto posto, totalizzando 99,400 punti.

Particolarmente ricco di soddisfazioni il Campionato Duo Winter LB3 Base, nel quale la SSD UniMe ha ottenuto vittorie e importanti piazzamenti in tutte le categorie. Nel Mix 1, Greta Alemagna e Gaia Migliore hanno conquistato il primo posto con 89,200 punti. Nel Mix 2, Caterina Smidile e Perla Mastronardo hanno ottenuto la seconda posizione con 87,700 punti, precedendo le compagne Denise Sturniolo e Titty Russotti, terze con 87,650 punti. Doppietta anche nel Mix 3, con Alice Privitera e Giuliana Bongiorno prime classificate con 84,750 punti e Barbara Alì e Alice Tripodo seconde con 82,550 punti.

Altri piazzamenti sul podio sono arrivati nel Campionato Duo Winter LC Base. Nella categoria Mix 2, Benedetta Agostino e Francesca Pino hanno conquistato il secondo posto con 116,200 punti, mentre nel Mix 3 Martina Giordano e Giulia Teresano hanno ottenuto la terza posizione con 112,850 punti. Un ulteriore argento è arrivato nel Campionato Duo Winter LC3 Base, categoria Mix 2, grazie ad Alice Amato e Lara Faraci, che hanno concluso la gara con 85,550 punti. Impegno e partecipazione anche nei programmi LA Base e LB Base, dove le formazioni UniMe hanno avuto modo di confrontarsi con le altre società del panorama regionale, maturando esperienza e proseguendo il proprio percorso sportivo.

Le soddisfazioni per la SSD UniMe sono arrivate anche dal settore Trampolino Elastico, impegnato il 15 novembre 2026 a Gela (CL) nel Campionato di Specialità a Squadre Silver LB – TE. La formazione composta da Viola D’Arrigo e Sofia Urbani ha conquistato il terzo posto nella specialità Mini Trampolino con 120,400 punti, ottenendo inoltre la quarta posizione nella specialità Trampolino con 53,700 punti.