Nella sesta giornata di Serie C maschile la formazione della Team Volley Messina si prepara ad una lunga trasferta. Barbera: “Non sottovalutiamo nessuno. Il mio rientro? Non ancora pienamente soddisfatto”

MESSINA – In campo questo fine settimana solo la prima squadra maschile della Team Volley Messina, la Serie D femminile osserverà un turno di riposo per tutte le squadre del campionato. La Team Ambiente & Sicurezza Messina dopo il successo per 3 a 0 su Partanna sfida un’altra formazione della Sicilia Occidentale ma sabato 28 novembre lo farà in trasferta ospite della Erice Entello. La partita avrà luogo alla palestra dell’istituto “Pagoto” di via Tivoli , a dirigere la sfida nel trapanese, programmata alle ore 17:30, Sergio Bussa e Nicolò Lombardo.

Nel girone A la formazione biancorossa è attualmente nel gruppo delle seconde in classifica, mentre l’Erice Entello con appena quattro punti è in piena lotta salvezza. Per i padroni di casa i punti sono sempre arrivati lontano dalle mura amiche contro Terrasini, sfida persa al tiebreak, e vittoria in casa di Mazara del Vallo.

A raccontare la settimana e presentare il match l’opposto messinese Kevin Barbera: “Abbiamo la consapevolezza che per rimanere sulla fascia alta della classifica dobbiamo lavorare tanto senza sottovalutare nessuno e continueremo a farlo. Non abbiamo aspettative particolari per la trasferta di sabato, non per sminuire l’avversario ma come ho detto prima non importa chi ci sia dall’altra parte del campo; non si sottovaluta nessuno e bisogna giocare sempre dando il 100% qualsiasi squadra può essere ostica nel proprio campo. Per quanto riguarda il mio rientro non sono ancora pienamente soddisfatto, ci sono cose che devo sistemare dovute a quattro anni di fermo, però tutto sommato sono contento del percorso che stiamo facendo. Non credo di essere più fondamentale rispetto ad ogni altro mio compagno, ognuno ha il proprio ruolo e insieme dobbiamo lavorare per portare la squadra in alto e mantenere la posizione”.