A Milazzo 250mila euro per la facciata del teatro Trifiletti

In arrivo per il Comune di Milazzo un finanziamento da 250mila euro per il rifacimento della facciata del teatro Trifiletti

MILAZZO – Il teatro Trifiletti di Milazzo oggetto di una serie di interventi, relativi alla facciata e all’efficientamento energetico. Con Decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali del 12 agosto 2024 è stato infatti finanziato il progetto presentato dal Comune, per un totale di 250mila euro.

Nello specifico, gli interventi riguarderanno il rifacimento della facciata che manterrà il suo aspetto originale secondo quanto previsto dal vincolo storico teatrale. Gli altri interventi, invece, punteranno a far raggiungere all’edificio la classe energetica più alta così da rendere i consumi maggiormente sostenibili.

L’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo, inoltre, ha spiegato che saranno installate delle particolari lampadine all’interno dei camerini del teatro: «Queste innovative lampade rappresenteranno una novità assoluta poiché non solo offrono una illuminazione gradevole e adatta a ogni tipo di ambiente, ma hanno anche un’azione disinfettante microbiologica sulle superfici irraggiate. È previsto inoltre l’integrazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,5 kW, che si unirà a quello già presente con una potenza di picco di 12,75 kW. Saranno installati dei sistemi per il controllo e la gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ottimizzandone l’efficienza e riducendo gli sprechi energetici».