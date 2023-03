A Milazzo estate con l’isola pedonale: chiuderà il centro cittadino

Torna l’isola pedonale a Milazzo, interesserà il centro cittadino. Lo ha annunciato il sindaco nel corso di un incontro con i commercianti

MILAZZO – Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha incontrato i rappresentanti del centro commerciale naturale per discutere del rilancio economico del centro cittadino. Un appuntamento nel corso del quale si è discusso di diverse tematiche, tra cui il ritorno dell’isola pedonale.

Dal 15 al 30 settembre torna l’isola pedonale

Midili ha infatti annunciato che dal 15 luglio al 30 settembre sarà prevista la chiusura dell’intero centro cittadino. L’obiettivo, ha spiegato il sindaco, sarà quello di migliorare la vivibilità della zona e per questo motivo sarà garantito il transito ai residenti.

Si è quindi discusso di sicurezza e decoro urbano: aumenteranno i controlli nel centro, con un’azione coordinata della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Infine sono stati riaccesi i riflettori sulle agevolazioni previste per l’avvio di una nuova attività sul territorio comunale e sui lavori che riguarderanno il centro: dalla ristrutturazione dell’ex mercato coperto al recupero dell’ex ritrovo Diana.

«L’Amministrazione si impegna per migliorare i servizi e rendere la città più accogliente -ha dichiarato Midili- ma è chiaro che un ruolo chiave dovrà averlo la categoria per motivare chi arriva a Milazzo a visitare i negozi, con una offerta che sia appetibile. La crisi dei centri storici non riguarda solo Milazzo, ma tutti insieme abbiamo il dovere di cercare di invertire la rotta».