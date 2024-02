A Patti il seminario mediterraneo di Geriatria: cura e assistenza delle persone anziane

L'1 e il 2 marzo si terranno due congressi in cui si analizzeranno diverse questioni relative al modo di affrontare le malattie emergenti e ai modelli da sostenere

PATTI – Si terrà l’1 marzo a Patti, all’Hotel La Playa, il settimo “Seminario mediterraneo – Geriatria 2024”, che riunirà diversi professionisti per un confronto scientifico in cui saranno analizzati gli obiettivi da raggiungere con nuovi livelli di assistenza multidisciplinare integrati attraverso la valutazione multidimensionale geriatrica.

Lo scopo del seminario è quello di capire quali possano essere i nuovi modelli di assistenza geriatrica da prevedere per affrontare le malattie emergenti del paziente anziano, che richiedono cure integrate. Al seminario, che durerà due giorni, saranno presenti professionisti ed eccellenze universitarie e ospedaliere che si confronteranno con i medici nelle scuole di specializzazione in geriatria della Regione siciliana. Il 2 marzo si terrà il congresso della Società italiana Geriatria Ospedale Territorio Sicilia 2024.

Ferdinando D’Amico, presidente della Sigot, ha spiegato che “si discuterà di modelli di assistenza nella gestione integrata di processi di cura efficaci per la risposta ai bisogni di salute del paziente anziano fragile, interpretando le criticità della sanità regionale, favorendo il confronto tra professionisti di diversi luoghi di cura della Regione Sicilia, come la condivisione di percorsi assistenziali con società scientifiche”. E con la relazione di Lorenzo Palleschi, presidente nazionale della Sigot, si discuterà anche di complessità negli ospedali. L’obiettivo è sostenere la “necessità di un sistema sanitario efficace”, puntando i riflettori sulla salute della persona in base al profilo reale di bisogno sanitario, attuando sinergie con la famiglia e tra le strutture.