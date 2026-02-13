 Messina. Forte vento e alberi crollati, potenziato il Coc VIDEO

Messina. Forte vento e alberi crollati, potenziato il Coc VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 13 Febbraio 2026 - 12:50

Per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini

MESSINA – A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto con ordinanza sindacale numero 31 del 13 febbraio 2026 l’integrazione delle funzioni di supporto del Centro operativo comunale (Coc).

“Abbiamo deciso di potenziare immediatamente il Coc per assicurare la massima protezione della città – dice Basile -. Ogni intervento sarà coordinato con le strutture comunali, la Protezione civile e le associazioni di volontariato locali. Monitoreremo costantemente tutte le criticità, intervenendo tempestivamente per prevenire danni e fornire assistenza a chi ne ha bisogno, chiedendo anche la collaborazione attiva dei cittadini per segnalare situazioni di pericolo”.

Il provvedimento, che integra quanto già attivato con l’ordinanza numero 29 dell’11 febbraio 2026, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta dell’amministrazione comunale per la gestione delle emergenze, il monitoraggio dei rischi residui e l’assistenza alla popolazione.

“Il Centro operativo comunale è pienamente attivo e coordinato – aggiunge l’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli –. Stiamo gestendo in tempo reale le segnalazioni dei cittadini e coordinando le squadre comunali per intervenire sui danni causati dal vento. L’obiettivo è assicurare una risposta immediata ed efficace alle emergenze generate dal maltempo”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti.

Villetta Quasimodo

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto due alberi all’interno della villetta Quasimodo. Uno si è schiantato fuori dalla recinzione del cantiere e ha colpito un’auto in transito. Le squadre di Messina Servizi sono al lavoro da questa mattina per liberare la strada e il mezzo intrappolato.

alberi crollati villetta quasimodo

3 commenti

  1. Rosaria 13 Febbraio 2026 14:27

    INVITO LE SQUADRE DI MESSINA SERVIZI A TOGLIERE PURE TUTTI I MASTELLI CATAPULTATI PER STRADA CHE PER MIRACOLO INSIEME AGLI ALBERI CADUTI NON HANNO FATTO MALE ALCUNO,…..TRA L’ALTRO ABBIAMO LA DIFFERENZIATA SPARSA DAVANTI ALLE NOSTRE CASE PERCHE NON È STATA RACCOLTA EVIDENTEMENTE PERCHE LE SQUADRE SONO IMPEGNATE PER GLI ALBERI….E LA DIFFERENZIATA CHI LA RACCOGLIE CHE C È IL CAOS TOTALE FRA MASTELLI DIVELTI E SPAZZATURA STAMANI NON RACCOLTA?

    2
    0
  2. Rosaria 13 Febbraio 2026 14:29

    Il VERDE VA TOLTO A MESSINA SERVIZI PERCHE È PREPOSTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO….TROPPE COSE NON SI POSSONO FARE PERCHE SI FANNO MALE E LO ABBIAMO GIÀ VISTO STAMANI CHE IL SERVIZIO RACCOLTA NON C È STATO E NON VA CHE CON IL MALTEMPO VENGANO LASCIATI I RIFIUTI OVUNQUE

    2
    0
  3. Fabio 13 Febbraio 2026 14:52

    Sono un commerciante e ieri sera sapendo del meteo non ho messo fuori il cartone. Con un po’ di buon senso, senza attendere disposizioni dall’ alto, tutti gli esercenti potevano fare lo stesso. Così non è stato e tutta la città è diventata in poche ore un immondezaio.

    2
    0
