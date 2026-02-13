Messina. Forte vento e alberi crollati, potenziato il Coc VIDEO

Per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini

MESSINA – A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto con ordinanza sindacale numero 31 del 13 febbraio 2026 l’integrazione delle funzioni di supporto del Centro operativo comunale (Coc).

“Abbiamo deciso di potenziare immediatamente il Coc per assicurare la massima protezione della città – dice Basile -. Ogni intervento sarà coordinato con le strutture comunali, la Protezione civile e le associazioni di volontariato locali. Monitoreremo costantemente tutte le criticità, intervenendo tempestivamente per prevenire danni e fornire assistenza a chi ne ha bisogno, chiedendo anche la collaborazione attiva dei cittadini per segnalare situazioni di pericolo”.

Il provvedimento, che integra quanto già attivato con l’ordinanza numero 29 dell’11 febbraio 2026, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta dell’amministrazione comunale per la gestione delle emergenze, il monitoraggio dei rischi residui e l’assistenza alla popolazione.

“Il Centro operativo comunale è pienamente attivo e coordinato – aggiunge l’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli –. Stiamo gestendo in tempo reale le segnalazioni dei cittadini e coordinando le squadre comunali per intervenire sui danni causati dal vento. L’obiettivo è assicurare una risposta immediata ed efficace alle emergenze generate dal maltempo”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti.

Villetta Quasimodo

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto due alberi all’interno della villetta Quasimodo. Uno si è schiantato fuori dalla recinzione del cantiere e ha colpito un’auto in transito. Le squadre di Messina Servizi sono al lavoro da questa mattina per liberare la strada e il mezzo intrappolato.

