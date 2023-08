A Roccalumera sbarca lo Street food, il sindaco: "Un momento per promuovere le eccellenze locali" - Tempostretto

Rocca summer fest

Tutto pronto per la prima edizione del Rocca Summer Fest. Il Comune di Roccalumera darà vita il 4, 5 e 6 agosto in piazza Santa Maria del Carmelo ad un evento che accomuna l’amore per il buon cibo, la musica e l’amore per il territorio. “L’idea che c’è dietro il Rocca Summer Fest è quella di promuovere un momento conviviale che valorizzi le eccellenze locali” spiegano il sindaco Giuseppe Lombardo , l’assessore allo Spettacolo e alla Cultura Angela Puglisi e la squadra tutta che, nonostante il poco tempo a disposizione, è riuscita a creare un evento unico. Approda così a Roccalumera lo street food che darà alle migliori aziende del territorio la possibilità di farsi conoscere, coniugano tradizione e prodotti artigianali.

“Ospite d’eccezione sarà Sasà Salvaggio – proseguono – l’appuntamento con il suo live show è per venerdì 4 agosto”. “La tre giorni a Roccalumera – spiega il sindaco, Giuseppe Lombardo – è pensata per rispondere alle richieste di grandi e piccini con un’area giochi e la sfilata dei beniamini Disney. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione un’ampia area parcheggio.