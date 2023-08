A Roccalumera torna Rugby Jam: sport e musica in ricordo di Giuseppe Mastroeni - Tempostretto

Sabato in spiaggia la sesta edizione dell'evento dedicato al musicista e rugbista scomparso prematuramente

ROCCALUMERA – Ancora beach rugby, ancora musica dal vivo in spiaggia: torna Rugby Jam – Terzo Tempo per Pippo Peppe, la manifestazione di sport e musica in ricordo di Giuseppe Mastroeni, rugbista e musicista. La sesta edizione si svolgerà il 5 agosto 2023 sulla spiaggia di Roccalumera antistante La Filanda. L’evento è gratuito.

Nato nel 2016, Rugby Jam, organizzato dall’Associazione Culturale “23”, si è confermato negli anni come uno degli eventi che animano l’estate della riviera jonica messinese con la formula ormai consolidata del torneo di beach rugby e il tradizionale “terzo tempo” sotto forma di concerto live.

Il programma e gli ospiti

Si inizierà alle 10 con la palla ovale: i due tornei di beach rugby, maschile e femminile (previste squadre da 5 componenti in campo) continueranno fino al pomeriggio.

Dopo le sfide sul campo, al tramonto spazio alla musica: il dj set di Luca Lorca Assassina scalderà la spiaggia prima del concerto finale, introdotto dall’esibizione dello storico gruppo folklorico “Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo”. Quindi sarà il momento dei due artisti di punta di questa edizione: a calcare il palco saranno il cantautore messinese Turè Muschio e, da Modica, Davide Di Rosolini & I Figli Illegittimi.

Turè Muschio, dalla provincia di Messina, nella sua produzione spazia tra rock, musica popolare, musica cubana e cantautori italiani. Ultimo fra i suoi lavori il brano antimilitarista “Il disertore” insieme a Tony Canto e Kaballà.

Davide Di Rosolini, modicano, si definisce con quattro aggettivi: CantAttore, FantArtista, CreaAttivo e CreAtino. Diversi album all’attivo, oltre che come cantautore, si esprime anche nell’arte pittorica, come poeta e come regista.