A Salice “50 anni di musica e poesie”: il prestigioso anniversario della Banda Musicale

La mostra storica e il raduno delle bande il 22 luglio per celebrare la ricorrenza

MESSINA – Si chiama “50 anni di musica e poesie” ed è un cartellone di eventi per celebrare il 50esimo anniversario dalla rifondazione dell’associazione culturale “Banda musicale di Salice”. Il villaggio collinare nelle ultime settimane è stato animato da una serie di iniziative che proseguiranno fino a fine luglio.

La mostra fotografica storica alla scuola elementare “G. Cena” sarà visitabile dalle 18.30 alle 20 e dalle 21 alle 23 fino al 22 luglio. Giorno in cui, quest’ultimo, si terrà alle 18.30 il raduno bandistico con sfilata per le vie del villaggio e l’esibizione musicale in piazza. A partecipare saranno la banda “Santa Cecilia” di Santo Stefano Medio, diretta dal maestro Antonio Gennaro, la “Saponara Symphonic Band” di Paolo Grosso e la banda di Salice. Infine il 2 agosto, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Salice si terrà il tradizionale concerto.

In precedenza, il 25 maggio alle 18.30 in piazza Canonica si è tenuto il concerto dell’associazione culturale “Banda musicale di Salice”, diretta dal maestro Matteo Frisenna, per celebrare l’anniversario . Il 13 luglio, si è tenuto il convegno (moderato da Andrea Gullì) sui 50 anni durante il quale sono intervenuti Ivan Martella, presidente di Anbima Sicilia, Maria Catena Ucchino, segretaria del corpo bandistico “Rosario Lampuri” di Castiglione di Sicilia, Salvatore Feminò, socio fondatore della Banda di Salice, e Nicola Gullì, compositore e già maestro della Banda.

Per l’anno 2025, anno del cinquantesimo dalla rifondazione dell’Associazione, i soci iscritti sono 47, di cui 32 musicanti, tenuti a partecipare alle prove da concerto due volte a settimana ed alle manifestazioni che l’Associazione ha organizzato o alle quali ha aderito, 2 tirocinanti e 13 allievi della scuola musicale, questi ultimi impegnati nello studio della musica e frequentanti le lezioni per due volte a settimana.