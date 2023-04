A San Cono arriva il postamat, Merlino: “Adesso a Rometta Marea”

L’ufficio postale di Rometta Centro ottiene l’installazione del postamat ma le iniziative proseguono: si chiedono interventi a Rometta Marea

ROMETTA – È già attivo da oggi, il nuovo postamat installato presso gli uffici di San Cono a Rometta Centro. A darne notizia è il sindaco Nicola Merlino che, insieme alla giunta e al consiglio comunale, si è posto a sostegno delle proteste del comitato cittadino sorto per chiedere un incremento dei servizi postali sul territorio romettese.

«Esprimo -dichiara Merlino- grande soddisfazione per il risultato ottenuto da quest’amministrazione, che ha intrapreso numerose iniziative per l’installazione di un postamat presso gli uffici postali di San Cono che servono l’intera zona di Rometta Centro. Ma non ci fermiamo qui, chiediamo che sia sostituito anche il postamat di Rometta Marea che è vetusto e malfunzionante. D’estate -prosegue il sindaco- vi è un incremento della popolazione, a causa della natura turistica del territorio che necessita di un servizio ottimale e funzionante».

Nei mesi scorsi la questione era stata trattata più volte, giungendo all’attenzione del Prefetto di Messina e del presidente della regione Sicilia. La sede postale di San Cono, infatti, risultava sino a ieri priva di postamat costringendo gli abitanti di Rometta Centro a recarsi nei comuni limitrofi. Non di meno, le criticità persistono presso il postamat di Rometta Marea per il quale si attendono ulteriori interventi: lo sportello risulta spesso oggetto di rallentamenti o malfunzionamenti, prolungando i tempi di attesa per le varie operazioni postali.

