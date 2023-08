A Villa Dante "i campi presi di mira da tanti sportivi": Cacciotto propone la fascia serale - Tempostretto

Il presidente della terza municipalità chiede a Messina Social City di prolungare fino alle 23 l'utilizzo dei campi a causa della tante prenotazioni

MESSINA – L’inaugurazione il 24 luglio, poi la corsa alla prenotazione con i campi gratuiti fino al 31 agosto. E adesso trovare spazio per giocare a padel, a tennis o a calcio a 5 nei nuovissimi impianti di Villa Dante diventa sempre più difficile. Tanto che il presidente della terza municipalità, Alessandro Cacciotto, ha presentato la richiesta alla presidente di Messina Social City Valeria Asquini per inserire una nuova fascia oraria in tarda serata, nelle ore più fresche del giorno.

Il consigliere spiega che “da subito i campi, complice probabilmente anche la gratuità di utilizzo fino al 31 agosto, sono stati presi di mira da tantissimi sportivi, desiderosi di fare sport all’aperto in un bel contesto qual è Villa Dante. Tenuto conto della domanda di utilizzo, ritengo di prolungare fino alle 23:00 l’orario di utilizzo degli impianti sportivi di Villa Dante anche perché viste le temperature calde, probabilmente i primi spazi orari sono poco richiesti concentrando ancora di più la domanda in una fascia oraria di fatto ancora più ridotta”.