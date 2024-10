A Zafferia bus bloccato per oltre un’ora per un’auto parcheggiata in divieto di sosta

La strada principale verso la piazza in tilt. Il mezzo di Atm si è fermato per non colpire il balcone di una casa

MESSINA – Un’auto parcheggiata dove non avrebbe dovuto e un autobus bloccato per oltre un’ora in una strada, quella principale, che permette agli abitanti del villaggio in questione di “salire e scendere” dal paese. Mattinata intensa a Zafferia, dove il bus di linea è rimasto fermo in mezzo alla strada, non potendo passare a causa di una vettura lasciata a bordo della carreggiata, dove vige però il divieto di sosta e fermata. Dal racconto dei cittadini, l’autobus ha avuto problemi di manovra anche al suo arrivo alle 9.30 a causa di un’altra auto.

Il mezzo dell’Atm non è riuscito a passare, in discesa, perché avrebbe potuto colpire il balcone di una delle abitazioni lungo la strada. Insomma, si è trattato di uno “stallo alla messicana”, che ha comunque riportato alla luce il problema legato alle strade dei villaggi e alla disattenzione dei cittadini, che ignorando i cartelli generano disagi a tutti gli abitanti.