Lo stop alla circolazione si è reso necessario per eseguire i lavori di pavimentazione. Sarà istituito il doppio senso sulla carreggiata opposta

MESSINA – Tre giorni di chiusura al traffico per la carreggiata di valle (direzione Messina) nel tratto dell’autostrada A18 di avvicinamento alla barriera di Messina Sud – Tremestieri. Lo stop, che avrà sicuramente ripercussioni sulla circolazione, si è reso necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della pavimentazione stradale. Le modifiche temporanee alla viabilità sono state disposte dal Cas con ordinanza n. 92/2026.

Nel dettaglio, dalle ore 07:00 di lunedì 30 novembre alle ore 20:00 di mercoledì 2 dicembre 2026, sarà chiusa al traffico la carreggiata di valle nel tratto compreso tra il km 4+165 e il km 0+850. Contestualmente sarà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata di monte (direzione Catania), con limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.

A20: lavori nella gallerie e modifiche alla circolazione

Lavori sono previsti anche sulla A20 Messina – Palermo all’interno delle gallerie S. Elia, Pisciotto Parlato, Gallizza, S. Lucia e Battaglia. Anche in questo caso, il Cas ha adottato specifiche limitazioni al traffico veicolare (ordinanza n. 93/2026). Le modifiche alla viabilità riguarderanno il tratto compreso tra gli svincoli di Castelbuono/Pollina e Cefalù e si articoleranno in due fasi.

Prima fase, dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 (fascia oraria notturna):

Dalle ore 22:00 del 30 novembre alle ore 06:00 del 5 dicembre (nella fascia notturna 22:30 – 06:30), sarà chiusa la carreggiata di valle (direzione Palermo) tra il km 162+648 e il km 168+522 (tratto Castelbuono/Pollina – Cefalù), con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta (direzione Messina).

Negli stessi giorni e nelle medesime fasce orarie notturne, sarà chiusa al traffico la rampa in uscita dello svincolo di Cefalù (km 168+190) per i veicoli provenienti da Messina e diretti verso Palermo. Per raggiungere Cefalù viene consigliata l’uscita allo svincolo precedente di Castelbuono/Pollina oppure al successivo di Campofelice di Roccella / Buonfornello.

Seconda fase, dal 7 dicembre al 31 dicembre 2026 (continuativa)

Dalle ore 07:00 di lunedì 7 dicembre alle ore 22:00 di giovedì 31 dicembre 2026, sarà chiusa al traffico la carreggiata di valle (direzione Palermo) nel tratto compreso tra il km 162+648 e il km 165+080 (subito dopo lo svincolo di Castelbuono/Pollina in direzione Cefalù), con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Messina).

Su tutti i tratti interessati dalle limitazioni saranno in vigore il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.