La riflessione del costituzionalista Alberto Randazzo (università di Messina)

La “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e la Costituzione italiana

di Alberto Randazzo, professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’università di Messina e presidente diocesano dell’Azione Cattolica

La Giornata che è stata celebrata ieri offre l’occasione per sottolineare come la Costituzione italiana, nel nostro ordinamento, costituisca un primo e fondamentale baluardo a difesa delle donne. È proprio a tal proposito che vorrei fare qualche considerazione, nella consapevolezza che lo spazio a disposizione non consente un’analisi dettagliata.

Per prima cosa, desidero affermare in modo risoluto che la violenza è bandita dalla Carta del ’48 e che, in quest’ultima, alla donna è riservato un posto di primissimo piano. Per queste ragioni, è possibile osservare che il contrasto alla violenza sulle donne ha un sicuro (sebbene implicito) fondamento nel dettato costituzionale, che è uno “scrigno” nel quale sono custoditi – quali “perle” preziose – quei valori che esprimono la c.d. etica pubblica repubblicana che deve orientare la nostra convivenza.

La Costituzione italiana è un meraviglioso “inno alla vita” che fa dello sviluppo della persona umana la sua principale preoccupazione, espressione tangibile dello spirito antifascista che ne è alla base. La nostra Carta fondamentale è per sua “natura” non-violenta, essendo una reazione alla violenza che era stata perpetrata negli anni precedenti ai lavori dell’Assemblea costituente, quando “la violenza predominò col terrore” (come disse il costituente Silipo). Potrebbe dirsi che la “fonte delle fonti del diritto” fa della non-violenza lo “stile” che deve connotare i rapporti tra i consociati. Questo è quanto emerge non solo dalle origini della Costituzione ma anche dalle parole di qualche costituente come Damiani, che affermò: “dobbiamo sostenere sempre la negazione dell’atto di violenza, bisogna sentire la ripugnanza più acuta per l’atto di violenza. E questo è il compito della nostra scuola: educare gli uomini alla concordia”, rigettando “qualsiasi forma di sopraffazione”.

A quanto detto sono da aggiungere diversi riferimenti, presenti nel testo costituzionale, che paiono eloquenti.

L’art. 2 Cost., sul quale si tornerà a breve, discorre dei doveri inderogabili di solidarietà e tra i diritti inviolabili che la previsione richiama poco prima è certamente annoverabile, seppure implicitamente, anche il diritto alla vita che, per ovvie ragioni, non pare conciliabile con alcuna forma di violenza.

L’art. 13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale che, nei limiti previsti dalla disposizione in parola, comprende il diritto a non subire costrizioni di tipo fisico e psichico (è infatti tutelato anche il diritto all’autodeterminazione, che trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 2, 13, 32 della Costituzione). Significativamente, il IV comma dell’art. 13 Cost. afferma che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”; per inciso si noti che questa è l’unica volta in cui, nel dettato costituzionale, compare la parola “violenza”, appunto per punirla. A parere di chi scrive, la norma appena ricordata potrebbe essere letta introducendo il lemma “neanche” dopo la parola “morale”. Si tratta di un rilevante principio di civiltà giuridica sulla base del quale, appunto, nemmeno i detenuti (ossia coloro che stanno scontando una pena), in quanto portatori di una inalienabile e incomprimibile dignità, possano subire forme di violenza.

Il ripudio della guerra e il principio pacifista nell’articolo 11 della Costituzione

Non si può, poi, fare a meno di richiamare il ripudio della guerra e il connesso principio pacifista sanciti nell’art. 11 Cost. Precisando che la guerra non può essere usata come uno “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” né come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” l’articolo lascia intendere che i costituenti scelsero la via del dialogo (e quindi della diplomazia) per dirimere i contrasti tra gli Stati e – si ha motivo di ritenere – anche quelli tra i consociati. “Pace fra i popoli, ma anche pace fra il popolo italiano”, affermò il costituente Tupini. Queste parole fanno trasparire che l’intento alla base dell’art. 11 Cost. fosse anche quello di creare le condizioni per “pacificare” il popolo italiano, a beneficio della “coesione e della solidarietà sociale” (art. 119, V comma, Cost.).

L’art. 17 Cost., poi, riconosce la libertà di organizzare riunioni o prendervi parte, a condizione che siano pacifiche e senza armi.

Degna di nota è, ovviamente, l’abolizione della pena di morte (v. art. 27 Cost.), estrema forma di violenza che purtroppo era inizialmente presente nel dettato costituzionale.

L’art. 32 “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, in tal modo offrendo copertura costituzionale anche al diritto all’integrità psico-fisica.

Infine, la Corte costituzionale, in molte sentenze, ha riconosciuto nel servizio civile una modalità (non armata e, aggiungo, non violenta) di adempimento al “sacro dovere di difesa della patria” del quale discorre l’art. 52 Cost.

Quelle richiamate sono solo alcune delle previsioni costituzionali che rilevano ai nostri fini, ma sembrano sufficienti a mettere in luce l’incompatibilità della violenza con la Carta fondamentale.

Le 21 madri costituenti e il fulcro su cui si regge l’intera “impalcatura costituzionale”: la persona

Sulla base di queste premesse è ora opportuno soffermare l’attenzione sul rilievo riconosciuto alla donna nella Costituzione, alla cui redazione contribuirono peraltro anche 21 madri costituenti.

Preliminarmente è da ribadire che il fulcro su cui si regge l’intera “impalcatura costituzionale” è la persona (chiunque sia), non astrattamente considerata ma situata nella trama delle relazioni che connotano l’esistenza umana. Non a caso, infatti, a norma dell’art. 2, “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Com’è ovvio, tra queste ultime vi sono anche la famiglia e, in generale, la coppia.

Ogni essere umano è titolare (e portatore) di diritti inviolabili per il solo fatto di essere nato. Il principio personalista che trova la sua sede principale nel cit. art. 2 (chiaramente connotato da una “venatura” giusnaturalista) permea l’intera Carta e fa della persona il punto di inizio (il presupposto) e di arrivo (la meta finale) della Costituzione stessa. Ecco perché può ben dirsi che dai valori di dignità, libertà ed eguaglianza, che al principio personalista sono direttamente riconducibili, discendono tutti gli altri valori costituzionali che in quei tre trovano una mirabile “sintesi”.

Il dettato costituzionale, quindi, ha a cuore la persona in quanto tale (e quindi anche la donna), salvaguardandone i diritti inviolabili; questi ultimi, come ha rilevato la Consulta, non sono solo quelli enunciati dalla Carta ma anche quelli che da essi sono “necessariamente conseguenti” e che si possono quindi considerare “impliciti” nel dettato costituzionale (v. Corte cost. n. 98/1979).

All’art. 2, come si sa, si collega strettamente l’art. 3, a norma del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione” anche del sesso. I due articoli ora richiamati (il secondo dei quali è stato considerato da Calamandrei il più importante e impegnativo della Costituzione) costituiscono una “coppia assiologica fondamentale”, com’è stata definita in dottrina.

L’alta considerazione che i framers ebbero delle donne è poi facilmente rilevabile se si pensa all’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, della quale discorre l’art. 29 Cost., nonché alla contitolarità dei diritti (che prima di essere tali sono, invero, doveri) riconosciuti ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.). La maternità, poi, trova esplicita protezione grazie all’art. 31 Cost.

All’art 37 Cost. si riconosce la parità tra i diritti della lavoratrice e del lavoratore, riconoscendo alla prima la possibilità di essere anche madre e, se madre, lavoratrice. In questo senso, va intesa la previsione ora richiamata laddove chiede che “le condizioni di lavoro” consentano alla donna “l’adempimento della sua essenziale funzione familiare” e “assicur[ino] alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Di primario rilievo, ovviamente, è anche il riconoscimento alla donna dell’elettorato attivo e passivo. Infatti, nell’art. 48 Cost. si legge che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” (degna di nota è la specificazione, che pure non sarebbe stata necessaria, dell’inciso); secondo l’art. 51 Cost., invece, “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

Infine, a norma dell’art. 117, VII comma, Cost. “le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

In aggiunta a quanto detto, rilevano tutte le previsioni costituzionali che si riferiscono esplicitamente a “tutti i cittadini”, realizzando l’eguaglianza fra i due sessi, fino a poco tempo prima negata in svariati ambiti della vita.

In definitiva, la netta incompatibilità di qualunque forma di violenza con la Carta del ’48 e, al contempo, il rilievo costituzionale della donna (e dei suoi diritti) consentono di individuare il nesso stretto tra la ricorrenza di ieri e la Costituzione.

La “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” non è solo un modo per fare memoria dell’uccisione delle tre sorelle Mirabal, avvenuta nel 1960 nella Repubblica Domenicana (fu questa, infatti, la vicenda che indusse l’Onu a istituire questa Giornata con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999), e di quella di tutte coloro che sono state vittime di violenza, ma è anche un’ulteriore occasione per rinnovare l’impegno per arginare un gravissimo fenomeno del nostro tempo. La violenza contro le donne è un tremendo virus che infetta la nostra società e che deve essere debellato.

Com’è noto, non pochi sono gli strumenti predisposti dal legislatore ma, sebbene non si possa fare a meno di interventi normativi, si è dell’idea che il modo più efficace per fronteggiare questa piaga sociale sia da rintracciare sul piano culturale, incrementando quel processo, invero già in corso, volto a educare ogni consociato ai valori costituzionali, alla loro scrupolosa osservanza ed alla loro ottimale attuazione.

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