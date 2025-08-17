A18 e A20, tornano i controlli sulla velocità

Occhio ai limiti da non superare. Multe da 42 a 3.382 euro

MESSINA – Tornano anche per la penultima settimana d’agosto i controlli della polizia stradale lungo la A18 e la A20. I due tratti autostradali che portano da Messina a Palermo e Catania (e viceversa) vedranno impegnati gli agenti il 22 e il 23 agosto.

Si tratta dei controlli consueti per prevenire incidenti e far rispettare i limiti di velocità. Sulle autostrade, ricorda la polizia stradale, non si può superare il limite di 130 km/h, che scende a 110 in caso di maltempo. Le multe vanno dai 42 ai 3.382 euro, oltre alla possibile sospensione della patente fino a un anno.