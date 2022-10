A18 Messina-Catania, incidente prima dello svincolo di Roccalumera - Tempostretto

Un'auto è finita sul guardrail. Non si registrano feriti

ROCCALUMERA – Incidente questa mattina intorno alle 9 sull’autostrada A18 Messina-Catania. Per cause in corso di accertamento, un’auto diretta verso Catania è finita sul guardrail lato mare. L’incidente è avvenuto poco dopo il tratto interessato dal doppio senso di marcia per lavori, prima dello svincolo di Roccalumera. Non si registrano feriti. Sul posto la Stradale e una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona al momento dell’incidente.