A18: mezzo in avaria in galleria, traffico bloccato a lungo tra Roccalumera e Messina Sud

Mezzi fermi oltre 2 ore in entrambe le direzioni. Intorno alle 19 lo sblocco

Altra giornata di passione per gli automobilisti in transito sulle autostrade siciliane. Sulla A18 Messina-Catania all’altezza di Scaletta, la circolazione è rimasta bloccata dalle 16.30 fino a quasi le 19, in entrambe le direzioni.

A causare il tilt è stata l’avarìa ad un mezzo pesante in un tratto dove si procede a doppio senso, nei pressi della galleria Piano Cutiri, tra Roccalumera e Messina Sud. Molti gli automobilisti rimasti imbottigliati in galleria. A lavoro la Stradale e il personale del Cas. Intorno alle 19 i mezzi si sono rimessi in moto e la circolazione lentamente è tornata alla normalità.