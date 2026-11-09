A20, pedaggio gratuito tra Rometta e Villafranca. Ma è caos e lo sarà ancora almeno fino a mercoledì sera

Corsa contro il tempo per finire entro mercoledì sera e poi riaprire almeno una corsia

Il blocco totale della carreggiata in direzione del capoluogo, deciso d’urgenza dal Consorzio Autostrade Siciliane nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena, ha trasformato la viabilità ordinaria in un collo di bottiglia insostenibile. Con i lavori sul viadotto Fiorentino, la Statale 113 è stata investita da una massa ininterrotta di vetture e mezzi pesanti, rimasti incastrati per ore lungo i passaggi urbani di Rometta, Saponara Marittima e Villafranca Tirrena. A pagare il prezzo più alto di questo snodo paralizzato sono stati le decine di lavoratori di corsa verso gli uffici e soprattutto i ragazzi a bordo dei bus di linea, bloccati nei serpentoni d’asfalto prima ancora di poter raggiungere gli istituti scolastici.

Il tavolo in Prefettura e i presidi sul territorio

Per arginare l’emergenza e trovare soluzioni immediate, Palazzo del Governo ha convocato in mattinata un vertice operativo straordinario. Sul campo la situazione resta delicata: gli agenti della polizia locale presidiano da ore le intersezioni più a rischio per cercare di alleggerire i punti di strozzatura, ma i volumi di traffico saturano ogni arteria alternativa, generando code che a monte del nastro autostradale hanno superato agevolmente i tre chilometri. L’emergenza si è ulteriormente inasprita a causa di uno scontro fra veicoli registrato nella galleria Rometta, al chilometro 25+100, dove il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118, delle squadre del Cas e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto è stato necessario per estrarre i feriti e ripristinare le condizioni minime di agibilità della sede stradale.

Esenzione dai pedaggi e previsioni di riapertura

In attesa delle risposte decisive sulla tenuta dei materiali, il Cas ha stabilito l’azzeramento del pedaggio per i transiti nelle barriere di Rometta e Villafranca, posizionando inoltre una postazione fissa interforze proprio all’intersezione tra lo svincolo romettese e la statale per governare i flussi nei momenti di massima calca. I tempi per il ritorno alla normalità dipenderanno dalle verifiche tecniche sul calcestruzzo del viadotto: soltanto l’esito dei carichi atteso nelle prossime ore chiarirà se l’autostrada potrà riaprire i battenti tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì, lasciando intanto la fascia tirrenica nell’attesa di un sospiro di sollievo.

Lombardo: “Pedaggio libero in ritardo”

«Da quanto abbiamo appreso in merito a ciò che è emerso nel corso della riunione del Cov, tenutasi questa mattina, si conferma ancora una volta l’improvvisazione con cui la direzione del Consorzio per le Autostrade Siciliane sta gestendo la situazione legata alla chiusura dello svincolo di Rometta e alle conseguenti ripercussioni sulla viabilità».

A dichiararlo è il deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, che interviene sulle criticità emerse nel corso della riunione odierna.

«Da quanto ci è stato riferito, la direzione del Cas non sarebbe stata in grado di fornire al Cov tempi definitivi e certi sulla riapertura dello svincolo di Rometta. Sarebbe stata prospettata la possibilità di ulteriori 48 ore di chiusura, alle quali potrebbe seguire una fase di parzializzazione del transito anche dopo la riapertura. Ma il problema principale non è soltanto questo. Il vero problema è che si continua a procedere senza un’adeguata programmazione, scaricando sui cittadini le conseguenze di una gestione approssimativa».

Lombardo punta quindi l’attenzione sulla sospensione dei pedaggi, arrivata soltanto dopo quasi 72 ore di disagi e pesanti ripercussioni sulla strada statale 113. «Abbiamo dovuto attendere quasi 72 ore per ottenere la liberalizzazione del transito e la conseguente sospensione del pedaggio. E ciò che appare ancora più grave è che, per quanto ci risulta, questa decisione è stata assunta senza un preventivo provvedimento amministrativo, ma attraverso una semplice telefonata del direttore generale del Cas: ieri pomeriggio per Villafranca e questa mattina per Rometta. Questo significa che si poteva intervenire già venerdì, o quantomeno sabato, evitando di creare una situazione infernale per gli automobilisti e per l’intero territorio. Invece si è aspettato che la situazione sulla SS113 diventasse insostenibile prima di adottare una soluzione che, evidentemente, era praticabile fin dall’inizio».

«È inaccettabile che si debba arrivare al collasso della viabilità per assumere decisioni che avrebbero potuto essere adottate tempestivamente. Quanto accaduto dimostra l’assenza di una gestione preventiva e di una programmazione adeguata da parte della direzione del Consorzio. I cittadini non possono continuare a pagare il prezzo di questa improvvisazione. Se bastava una telefonata per sospendere il pedaggio, perché non è stata fatta subito? È questa la domanda alla quale la direzione del CAS deve dare una risposta chiara», conclude Lombardo.