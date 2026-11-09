Messina. Riapre il PalaMerlino, l’emozione degli atleti: “Dopo due anni da nomadi torniamo a casa” VIDEO

Nella nuova struttura si alleneranno più di 300 ragazzi di tre società di pattinaggio artistico, hockey e freestyle

Non hanno trattenuto le lacrime gli atleti degli sport rotellistici messinesi. Oggi ha riaperto le sue porte il PalaMerlino. Addio al vecchio palatenda fatiscente del villaggio Cep: oggi il pattinodromo tanto atteso dagli atleti è realtà. Già dai prossimi giorni i 312 atleti iscritti a tre società sportive potranno riprendere gli allenamenti.

“Siamo stati nomadi per due anni, oggi torniamo a casa”, raccontano emozionati. Appena hanno varcato la soglia del nuovo PalaMerlino hanno indossato i loro pattini per inaugurare davvero la nuova struttura. C’erano bambini, ragazzi e allenatori delle società.

In questa nuova struttura troveranno spazio le due società di pattinaggio artistico, la Polisportiva Sport è vita e la Futura 90, ma anche la società di hockey e freestyle Erre Sports In-Line. “È l’unico pattinodromo coperto del sud Italia”, commenta orgoglioso il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), Massimiliano Trovato. “Abbiamo già il 2027 stracolmo di eventi e ringrazio l’amministrazione comunale di Messina per il regalo che ha fatto ai nostri atleti e a tutta la città. Un impianto che è un orgoglio per tutta la Sicilia”, conclude Trovato.

A inaugurare il nuovo impianto nel villaggio Cep di Messina c’erano il sindaco Federico Basile, gli assessori Massimo Finocchiaro e Stellò Vadalà. Il parroco del villaggio, padre Sergio Siracusano, ha benedetto l’impianto e gli atleti presenti.

Ecco le parole degli allenatori Anna Lucia Fiore e Raimondo Raimondi.

Le caratteristiche

Il nuovo PalaMerlino sorge nell’area di via Rosario Livatino, al posto della precedente struttura ormai deteriorata, ed è il risultato di un importante intervento di rigenerazione urbana e sportiva, finanziato con 4.290.000 euro di fondi Pnrr, nell’ambito della Missione “Sport e Inclusione Sociale”.

Un’opera strategica per la città, realizzata dal Comune di Messina attraverso il Dipartimento Servizi Tecnici, che ha curato l’intervento avvalendosi delle proprie professionalità tecniche: l’arch. Concettina Spagnolo, in qualità di responsabile unica del progetto (Rup), e l’ing. Massimo Pistorino, quale direttore dei lavori. L’esecuzione è stata affidata all’Associazione temporanea di imprese (A.T.I.) composta da Arcobaleno S.r.l., in qualità di mandataria, ed Edil Costruzioni Putrino, mandante, sulla base del progetto elaborato dal Raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) coordinato dall’arch. Giuseppe Marotta. Un lavoro di squadra che ha consentito di realizzare una struttura capace di coniugare innovazione, funzionalità, accessibilità e sostenibilità ambientale, secondo i più moderni standard costruttivi e nel rispetto delle normative Coni e Fisr, con l’obiettivo di ospitare attività sportive e competizioni agonistiche anche di livello nazionale.

Il rinnovato impianto è attrezzato per accogliere diverse discipline: pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, freestyle e hockey in linea. La pista di gara, con dimensioni di 22 per 44 metri e pavimentazione ad alta resistenza in resina e polvere di quarzo, è delimitata da balaustre professionali trasparenti e reti di protezione. A disposizione del pubblico una gradinata da 451 posti, oltre a postazioni dedicate alle persone con disabilità motoria. Grande attenzione è stata riservata anche ai servizi e alla fruibilità degli spazi: spogliatoi per atleti e giudici di gara, locali tecnici, presidio di primo soccorso, area ristoro, hall d’ingresso e una sala riunioni e conferenze al primo piano. Una progettazione che punta a garantire la piena accessibilità e la separazione dei percorsi tra atleti e spettatori. Particolarmente significativa anche la scelta di realizzare un edificio ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei criteri Dnsh e degli standard nZeb. La struttura dispone di un impianto fotovoltaico da 19,36 kW, di un sistema solare termico, illuminazione full Led e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, confermando l’attenzione verso la sostenibilità e la riduzione dei consumi.