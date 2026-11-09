Capo d’Orlando, movida sicura nel fine settimana

Bilancio positivo dei controlli della Polizia nel comprensorio

Capo d’Orlando – E’ stato un fine settimana di controlli massicci della Polizia nel territorio orlandino, quello trascorso, per assicurare serenità ai giovani e ai gestori dei locali nella movida serale. Il bilancio è positivo, perché a fronte delle tante persone e i locali controllati, le violazioni riscontrate dagli agenti sono davvero poche.

Controlli della Polizia, il bilancio

I poliziotti sono entrati in sei bar e in una sala giochi e in nessuno di questi esercizi commerciali sono state riscontrare anomalie. I posti di controllo in strada hanno riguardato 115 persone su 38 veicoli. Quattro persone sono state perquisite e sono risultate “pulite” mentre in un caso gli agenti hanno perquisito anche l’automobile, trovando una piccola quantità di sostanza stupefacente. La persona controllata, in questo caso, è stata segnalata alla Prefettura come assuntore: aveva circa 39 gradi di cannabinoidi La Polizia del commissariato locale è stata inoltre impegnata nel controllare le 11 persone che hanno misure restrittive nel comprensorio.