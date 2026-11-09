Messina. Torrente Annunziata, FdI: “Servono messa in sicurezza definitiva e copertura totale”

Il gruppo consiliare denuncia la paralisi dei lavori e lancia la proposta per svoltare su viabilità e sicurezza idrogeologica della zona nord

L’insostenibile status quo e i lavori ormai completamente fermi lasciano la zona nord in ginocchio. A rimarcarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni e Dario Carbone, insieme al consigliere della V Municipalità, Emanuele Maurotto: “Quello che doveva essere un cantiere di messa in sicurezza e riqualificazione si è trasformato nell’ennesimo incubo burocratico e logistico per i cittadini messinesi”. Dopo ritardi, perizie di variante, un’estenuante dilatazione dei tempi e la rescissione del contratto, gli esponenti del partito denunciano che “la ditta appaltatrice ha formalizzato la rinuncia ai lavori”.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: “Un cantiere paralizzato, viabilità in tilt in uno snodo cruciale per la zona nord di Messina, condizioni igienico-sanitarie precarie e, soprattutto, un rischio idrogeologico che rimane drammaticamente irrisolto”.

Il peso della storia e il ricordo della famiglia Carità

Il peso della storia impone di non dimenticare mai il passato, sottolineano i rappresentanti di Fratelli d’Italia: “Parlare del Torrente Annunziata non significa solo discutere di viabilità, ma significa toccare il nervo scoperto della sicurezza pubblica”. Il ricordo va dritto al cuore della città: “Non possiamo e non vogliamo dimenticare il tributo di sangue che questo torrente ha già preteso. Il nostro pensiero va al tragico evento che ha causato la morte della famiglia Carità nel 1996, un dramma che ha segnato profondamente la comunità messinese”. Quella tragedia “doveva essere un monito definitivo per le amministrazioni, affinché si passasse dalla logica dell’emergenza a quella della risoluzione strutturale”, mentre invece “a distanza di decenni, continuiamo a discutere di cantieri fermi”.

La soluzione radicale: copertura totale e rivoluzione della viabilità

La proposta concreta guarda dritta al futuro dell’area, spiegando che “il tempo dei palliativi e dei rattoppi è finito”, e per questo motivo “la conformazione del viale Annunziata e le esigenze di una viabilità moderna e sicura impongono una scelta coraggiosa e definitiva: la copertura totale del Torrente Annunziata”. Un’opera pensata per raggiungere traguardi precisi: “Messa in sicurezza idraulica definitiva, convogliando le acque in una struttura scatolare adeguata alle portate massime previste dai tempi di ritorno, eliminando il rischio esondazione”. Accanto a ciò, serve una “rivoluzione viaria, recuperando una superficie fondamentale per creare nuove corsie di marcia, parcheggi e snellire drasticamente il traffico dell’intero viale”, unendo il tutto alla “riqualificazione igienico-sanitaria e al decoro urbano, eliminando le discariche a cielo aperto e il degrado in cui versa attualmente l’alveo”.

I vincoli normativi e la strada delle deroghe

Sulla fattibilità e sui paletti normativi, la linea dei consiglieri è netta. Pur conoscendo i vincoli, viene ribadito che la proposta “è pienamente percorribile dal punto di vista legislativo”, poiché le norme regionali e nazionali “prevedono la possibilità di derogare al divieto di copertura dei corsi d’acqua al ricorrere di specifiche condizioni”, come i “motivi di salvaguardia della pubblica incolumità e preminenti ragioni di sicurezza urbana” e “l’assenza di alternative progettuali valide per la sistemazione idraulica in aree fortemente antropizzate”.

L’appello all’amministrazione e la richiesta dei tavoli tecnici

L’appello finale all’amministrazione lanciato da Gioveni, Carbone e Maurotto si trasforma in un aut aut: “Chiediamo all’Amministrazione Comunale di uscire dall’immobilismo”, pretendendo “un tavolo tecnico immediato con la Regione, il Genio Civile e l’Autorità di Bacino per rimodulare il progetto originario e finanziare la copertura del Torrente Annunziata”. La stoccata finale non lascia spazio a dubbi: “I fondi extra-comunali ci sono, manca solo la volontà politica di presentare un progetto ambizioso”. Parallelamente, i consiglieri concludono: “Esigiamo che venga posto in essere un tavolo tecnico permanente sulla viabilità, strumento già formalmente richiesto dalla V Municipalità ma ad oggi ignorato, per affrontare in modo organico e continuativo le criticità del traffico che penalizzano l’intero quartiere”.

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