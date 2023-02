Abbandono rifiuti, il Comune di Messina potenzia l'attività di contrasto - Tempostretto

Le iniziative saranno illustrate alla stampa lunedì a Palazzo Zanca

MESSINA – Saranno illustrate lunedì 27 le linee guida relative al potenziamento dell’attività di contrasto all’abbandono di rifiuti. L’appuntamento è alle 9.30 nella Sala Falcone Borsellino, a Palazzo Zanca. Alla conferenza stampa sarà presente il sindaco Federico Basile. All’incontro parteciperanno anche il direttore generale del Comune Salvo Puccio e le parti interessate al servizio, l’assessore competente per delega Francesco Caminiti; la presidente della società Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato; il comandante del corpo di Polizia municipale Stefano Blasco, unitamente al commissario Giovanni Giardina e l’ispettore Cosimo Peditto. Il potenziamento dell’attività di sorveglianza risponde soprattutto alla volontà dell’Amministrazione comunale in sinergia con la Msbc, di evitare che si creino situazioni di disagio causate dall’abbandono dei rifiuti per strada, ma anche a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi mastelli presso carrellati e del rispetto dei calendari e dei rispettivi orari, con l’obiettivo di sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad evitare comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti.