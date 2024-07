Abusano di una 17enne in auto, indagati 2 giovani messinesi

La presunta vittima racconta una notte da incubo nel deserto dei lidi della zona nord in primavera

Messina – Una telefonata nel cuore della notte, un giro in auto, poi il veicolo si accosta nei pressi di un lido della zona nord ancora chiuso – siamo in primavera – e lì comincia l’incubo. Alla guida del veicolo c’è un ventunenne, amico del ventenne seduto a lato. Dietro, una giovane adolescente che col più giovane dei due aveva una conoscenza pregressa, fatta soprattutto di contatti telefonici. Quando accostano, nell’auto buia sprofondata nel cielo pesto della notte di una Mortelle deserta, la serata si trasforma e la ragazza viene violentata da entrambi. Era la fine di maggio del 2023.

Una notte da incubo. Ma è vero?

E’ questa la versione della giovane, alla base dell’inchiesta sfociata oggi nell’avviso di garanzia dei due ragazzi della zona nord messinese, accusati di violenza sessuale aggravata. La Procura aveva chiesto l’emissione della misura cautelare per entrambi ma il giudice ha detto no, giudicando la denuncia non supportata da altri indizi. Adesso gli accertamenti sono conclusi e la versione dell’adolescente andrà al vaglio del confronto con quella dei due ragazzi. Per i difensori, gli avvocati Fortunato Strangi e Isabella Barone, la violenza non c’è stata.

“Ci difenderemo nelle sedi opportune e dimostreremo l’estraneità dei ragazzi ai fatti contestati – commenta l’avvocato Strangi – tanto che anche il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto di dover emettere misura cautelare, i fatti sono poco chiari e saranno chiariti nelle sedi opportune”.