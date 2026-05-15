Messina. Bonifica dell’ex Samar, avviata la procedura di gara

L'ex sindaco Basile: "Passaggio fondamentale per restituire ai cittadini un tratto di spiaggia deturpato"

MESSINA – E’ stata avviata la procedura di gara per assegnare i lavori di bonifica dell’ex Samar di Contesse. A novembre 2025 era stata firmata la convenzione con la Regione Siciliana per l’attuazione dell’intervento di demolizione e bonifica ambientale dell’area, finanziato per 501mila 431 euro.

“La bonifica ambientale rappresenta il primo passaggio fondamentale per restituire ai cittadini quel tratto di spiaggia, liberandolo definitivamente dal degrado e da un ecomostro che per troppi anni ha deturpato il litorale”, ha sottolineato l’ex sindaco Federico Basile. Che ha aggiunto: “parallelamente abbiamo già avviato l’iter per restituire nel più breve tempo possibile questo tratto di costa alla balneazione, senza divieti e pienamente accessibile”.