 Messina. Bonifica dell'ex Samar, avviata la procedura di gara

Messina. Bonifica dell’ex Samar, avviata la procedura di gara

Gianluca Santisi

Messina. Bonifica dell’ex Samar, avviata la procedura di gara

venerdì 15 Maggio 2026 - 19:29

L'ex sindaco Basile: "Passaggio fondamentale per restituire ai cittadini un tratto di spiaggia deturpato"

MESSINA – E’ stata avviata la procedura di gara per assegnare i lavori di bonifica dell’ex Samar di Contesse. A novembre 2025 era stata firmata la convenzione con la Regione Siciliana per l’attuazione dell’intervento di demolizione e bonifica ambientale dell’area, finanziato per 501mila 431 euro.

“La bonifica ambientale rappresenta il primo passaggio fondamentale per restituire ai cittadini quel tratto di spiaggia, liberandolo definitivamente dal degrado e da un ecomostro che per troppi anni ha deturpato il litorale”, ha sottolineato l’ex sindaco Federico Basile. Che ha aggiunto: “parallelamente abbiamo già avviato l’iter per restituire nel più breve tempo possibile questo tratto di costa alla balneazione, senza divieti e pienamente accessibile”.

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