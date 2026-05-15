Operazione Tysandros, sentenza per i signori catanesi della droga nel messinese

L'inchiesta di Cc e Gdf con 39 arresti nel marzo 2025, tutti i nomi e le condanne

Messina – Arriva una pioggia di condanne col primo verdetto sull’operazione Tysandros, l’inchiesta di Gdf e Carabinieri su un vasto giro di droga tra Messina e Catania. Il blitz con 39 arresti risale al marzo 2025 (leggi qui TUTTI I NOMI).

Nomi e condanne

La Giudice per l’udienza preliminare ha emesso la sentenza per gli imputati che hanno scelto di definire il processo in abbreviato. Si tratta di: Renato Alfonso 16 anni e 8 mesi, Giuseppe Ariosto, Giuseppe Leo, Francesco Cristaldi, Giuseppe Mansueto, Marcello Manuli e Manuel Leo 7 anni e 6 mesi, Antonio Calà, Massimiliano Rizza e Rosario Mangiali 2 anni, Salvatore Cantarella, 8 anni; 6 anni per Edy Fazio, Salvatore Crimi e Arianna Cardillo; Carmelo Maurizio Chisari 3 anni e 4 mesi, Letterio Caprone, Riccardo Pedicone, Carmelo Le Mura e Nicola Russo 20 anni, Mario Fortunato Matteo Crimi 12 anni e mezzo; Alessandro Curcuruto 7 anni e 4 mesi, Carmelino D’Amore 14 anni e 2 mesi, Salvatore Ferrara 12 anni e 4 mesi, Alessandro Galasso 6 anni e 8 mesi, Carmelo Riolo e Alessandro Manuli 8 anni e 4 mesi, Daniele Giuseppe Mazzullo 10 anni e 10 mesi, Gianfranco Nassi 8 anni e 1 mese, Fabio Purrazzo 6 mesi, Vincenzo Ronsisvalle 12 anni e 4 mesi, Carmelo Sessa 8 anni e mezzo, Annamaria Sicali 8 anni e 8 mesi, Carmelo Sicali 3 anni e 4 mesi, Luana Maria Statella 6 anni, Anna Tremante un anno e 10 mesi. Alcuni di loro hanno incassato assoluzioni parziali. Hanno difeso gli avvocati Giuseppe Bonavita, Salvatore Silvestro, Alessandro Billè, Antonio Noè, Antonio Barbiero, Francesco Giammona, Giusy Costa, Domenico Sgambellone, Maria Caterina Caltabiano, Carmelo Speranza, Antonio Impellizzeri, Attilio Indelicato, Giuseppe Grasso, Oleg Traclò, Claudio Grassi, Francesco Antille, Tancredi Traclò, Carmelo Moschella, Giuseppe Caltanissetta, Giovanna Aprile, Michele Pansera, Salvatore Centorbi, Carmelinda Viviana Scarabelli, Salvatore Pappalardo, Alessandro Palermo e Marco Tringali.

L’operazione Tysandros e l’inchiesta Car wash

L’inchiesta della Procura di Messina che ha lavorato insieme ai colleghi du Catania, prende il via da due diverse operazioni, battezzate Tysandros e Car wash, sfociate in quasi 40 arresti tra Messina, la città etnea e la zona jonica a cavallo delle due province nel marzo 2025. Un’area, è questa l’ipotesi della Direzione distrettuale antimafia, stabilmente spartita tra i clan catanesi dei Cintorino di Calabiano e i Brunetto. L’indagine ha confermato che i clan catanesi non operano episodiche incursioni nell’area jonica del catanese ma la controllano stabilmente.

L’ascesa di Pedicone a Giardini Naxos

L’inchiesta complessivamente svela il quadro dei rapporti di forza nella zona, a cavallo tra il 2020 e il 2021, mettendo in luce la figura di Riccardo Pedicone come nuovo reggente dei Cappello nell’area di Giardini Naxos e Calatabiano. Per controllare più da vicino il territorio, nel 2020 Perricone si era trasferito ad abitare nella cittadina jonica del messinese, subentrando negli affari principali, estorsioni e droga, a chi prima ne tirava le fila, dopo gli arresti dell’operazione Isolabella.