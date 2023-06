Acqua maleodorante, Amam: "Subito intervenuti, stiamo individuando la causa" - Tempostretto

Circoscritta la zona tra piazza Lo Sardo e Viale Cadorna

MESSINA – “Inutile in questi casi creare allarmismi. Sabato scorso una signora ci ha segnalato un odore anomalo dell’acqua dal rubinetto. Abbiamo consigliato alla signora di contattare prima l’amministratore per una verifica condominiale. Il giorno dopo l’amministratore ha confermato alle 13.05 l’anomalia e già alle 13.30 Amam era in azione per risolvere il problema. Altre segnalazioni ufficiali, con i nostri canali, non ci sono state”. Replica così la presidente dell’Amam Loredana Bonasera al consigliere comunale Carbone, che questa mattina aveva parlato di disagi noti da circa una settimana, chiedendo al sindaco Basile e all’azienda un chiarimento in Aula.

“Da domenica facciamo prove – aggiunge Loredana Bonasera – e abbiamo circoscritto la zona tra piazza Lo Sardo e Viale Cadorna. Per precauzione però abbiamo allargato le zone in cui non utilizzare l’acqua”. La squadra di Amam sta continuando a cercare di risolvere il problema, individuando la causa. “Ci sarebbe una presenza assimilabile a idrocarburi ma non si può dire con certezza, per pronunciarci dobbiamo attendere esito analisi”, conclude Bonasera.

