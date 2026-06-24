 Cantieri navali dello Stretto, licenziamenti evitati

Cantieri navali dello Stretto, licenziamenti evitati

Redazione

Cantieri navali dello Stretto, licenziamenti evitati

mercoledì 24 Giugno 2026 - 13:10

Accordo per quasi tutti i lavoratori. Ne restano tre in esubero, se ne parlerà lunedì prossimo

“E’ stata trovata una soluzione per gran parte dei lavoratori attraverso ricollocazioni all’interno del processo produttivo e riallocazioni nell’ambito dell’attività di navigazione oltre agli esodi incentivati. Allo stato attuale, resta in sospeso la situazione di tre dipendenti ma si sta lavorando con puntualità ad una soluzione definitiva anche per queste figure”.

La Fismic Confsal esprime la propria soddisfazione per l’esito dell’ultimo incontro in merito al progetto di esternalizzazione e del licenziamento dei lavoratori considerati in esubero da parte della “Cantieri Navali dello Stretto Srl”.

Il segretario provinciale Fismic Confsal, Pippo De Leo ha espresso soddisfazione al termine dell’incontro: “La nostra insistenza è stata fondamentale affinché si aprisse un tavolo di confronto per trovare soluzioni adeguate in un clima di buone relazioni sindacali”.

Il confronto tra le parti proseguirà lunedì 29 giugno per trovare una soluzione definitiva.

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