Acquario di Villa Mazzini. Lavori non a regola d’arte, ecco perché è ancora chiuso

Il Comune di Messina respinge tutte le riserve dell’impresa. Detratti 14mila euro per difetti e ritardi

MESSINA – Iter amministrativo chiuso ma chiuso resta anche l’acquario. Il Dipartimento comunale Servizi Ambientali ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione (ma con riserve e contestazioni) dei “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’Acquario di Villa Mazzini”, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc 2014-2020) nell’ambito del Patto per la Città Metropolitana di Messina, per un importo complessivo di 1 milione di euro.

Riserve respinte e detrazione

La fine dei lavori è certificata al 25 luglio 2024 ma si è aperto uno scontro con l’impresa esecutrice, la Sole Società Cooperativa di Alcamo. E cos’è successo negli ultimi sedici mesi? Un lungo iter amministrativo, visto che l’impresa ha apposto sette riserve sul Certificato di regolare esecuzione, tutte respinte dal Comune, con detrazione totale di 14mila 644 euro.

Detrazioni per due motivi: 1) lavori considerati non a regola d’arte o incompleti per una serie di difformità riscontrate, tra cui la finitura e la tenuta delle vasche, le valvole di scarico, la riserva idrica, la tinteggiatura delle pareti e le passerelle metalliche, per un importo di 13.500 euro; 2) penale per la ritardata consegna dei lavori oltre i termini, per un importo di 1.145 euro, nonostante due proroghe e due periodi di sospensione.

Il Comune, basandosi sulle relazioni del direttore lavori e della responsabile unica del procedimento, arch. Annamaria Cacopardo, ha ritenuto le riserve dell’appaltatore infondate o carenti di presupposti.

Credito minimo e risparmio complessivo

A seguito di tutte le liquidazioni, compresi gli stati di avanzamento lavori (Sal), l’anticipazione, e la decurtazione della detrazione, il credito netto residuo da riconoscere alla Sole Società Cooperativa è un importo di soli 394 euro (più Iva). Le somme contestate, pari a 17mila 866 euro (imponibile + Iva), rimangono in sospeso per un eventuale contenzioso extragiudiziale da parte dell’impresa.

L’intervento, che aveva lo scopo di restituire alla città un Acquario riqualificato, tecnologicamente aggiornato e privo di barriere, ha complessivamente generato un’economia di spesa a valere sul finanziamento di 198mila 373 euro. Ora è urgente rendicontare l’intervento entro il 31 dicembre 2025 per poter procedere alla chiusura finale del progetto.

Quando aprirà l’acquario?

Chiuso il capitolo con l’impresa resta al momento senza risposte la domanda che molti cittadini si pongono: quando aprirà l’acquario? Non prima che le criticità contestate verranno risolte. Cioè per la tenuta delle vasche la mancanza di finitura e completamento, per la riserva idrica l’assenza di parte degli elementi di impianto, oltre al fatto che le valvole di scarico risultano lesionate e non ancorate, mentre le passerelle metalliche e la tinteggiatura con presenza di degrado.

La presenza di queste difformità e la riserva del direttore lavori sulla funzionalità dell’opera indicano che l’Acquario non è ancora idoneo a ospitare gli animali marini né a garantire la sicurezza e la fruizione al pubblico. Servirà un nuovo appalto per le riparazioni, finanziato dalle somme risparmiate, per poi poter aprire l’Acquario.

