Acr Messina. Al via la campagna abbonamenti "Son messinese": i prezzi e le promozioni - Tempostretto

Il direttore generale Manfredi punta a "recuperare il senso di appartenenza". Due le fasi per la sottoscrizione: la prima fino al 3 agosto, poi fino al 25

MESSINA – Via alla campagna abbonamenti dell’Acr Messina. Al motto di “Son messinese”, frase celebre che dà il via a uno dei cori principali della tifoseria, il club guidato da Pietro Sciotto ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti 2022/2023. “Son messinese” nasce dalla passione e dal senso di attaccamento ai colori giallorossi e alla maglia biancoscudata che negli ultimi mesi tanti tifosi hanno fatto sentire alla società. Dai 4500 sugli spalti del Franco Scoglio in occasione della partita salvezza contro il Taranto alle migliaia di messaggi di messinesi e tifosi sparsi per il mondo che arrivano quotidianamente sulle pagine social dell’Acr Messina.

Manfredi: “Recuperare senso di appartenenza”

“Puntiamo a recuperare quel senso di appartenenza e di orgoglio che negli anni si sono persi – ha dichiarato Lello Manfredi, direttore generale – puntando a ripopolare lo stadio di famiglie, delle nuove

generazioni che non hanno potuto conoscere le emozioni di una partita vista dal vivo. Le tariffe sono

in linea con le altre società di serie C e le agevolazioni sono state pensate proprio per questo, con

particolare attenzione per i nuclei familiari che hanno figli minorenni e che così possono vivere una

domenica insieme con i colori giallorossi. Ci aspettiamo una risposta importante dalla città perché lo

stadio deve tornare ad essere un punto di incontro, un piacere, un luogo dove emozionarsi”.

Le due fasi della campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti si strutturerà in due fasi. Si parte mercoledì 13 luglio alle ore 18, e la prima tornata di abbonamenti in promozione potrà essere sottoscritta entro il 3 agosto. La seconda, invece, entro il 25 dello stesso mese. La tessera varrà per 18 delle 19 gare interne del Messina, poiché la società vuole avvalersi del diritto di individuare, tra le partite in calendario, una che sarà esclusa dagli abbonamenti e per cui saranno sviluppate altre iniziative.

Come abbonarsi e le fasce ridotte

È possibile abbonarsi on line al link postoriservato.it e tutti i rivenditori autorizzati “Posto Riservato”

(il rivenditore più vicino al link https://www.postoriservato.it/punti-vendita.html). Sono previsti abbonamenti ridotti che riguarderanno gli over 65 (nati prima del 31/12/1957), gli under 18 (nati a partire dal 01/01/2004), gli under 12 (nati a partire dal 01/01/2010) e le donne. I bambini nati a partire dal 01/01/2017 avranno libero accesso allo stadio. Agevolazione speciale è stata pensata per le famiglie, seguendo quella linea di azione e di coinvolgimento del finale dello scorso campionato. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia”. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso “Il Botteghino” di Viale della Libertà, 391 a Messina con annesso stato di famiglia.

I prezzi

Ed ecco i prezzi. Per quanto riguarda la prima fase, quindi per chi sottoscriverà la tessera entro il 3 agosto, l’intero per la curva sud costerà 110 euro, per la tribuna B 180 euro e per la A 255. Gli interi nella seconda fase di campagna abbonamenti, quindi dal 4 al 25 agosto, costeranno rispettivamente 130, 200 e 275 euro. Diversi i prezzi ridotti, che si riferiscono a donne, over 65 e under 18. In curva sud si pagherà 95 euro fino al 3 agosto, poi 115; in tribuna B 145 nella prima fase e 165 nella seconda; in tribuna A prima 200 e poi 225. Ancora più basse le cifre per gli Under 12: 50, 60 e 75 euro fino al 3 agosto per Curva, tribuna B e tribuna A; 70, 80 e 100 nella seconda fase.

Le famiglie

Infine il capitolo famiglie. Abbonarsi in curva sud costerà 205 euro, prezzo che nella seconda parte sarà di 245. La tribuna B, invece, costerà prima 330 e poi 370 euro. Infine la tribuna A, dove si passerà da 500 a 600 euro.