Acr Messina. Allenatore Giuseppe Romano, ds Giovanni Martello

Prime ufficialità per il Messina, l'ex centrocampista biansocduato sarà il tecnico: "Torno con entusiasmo, non è una situazione facile"

MESSINA – Arrivano le prime ufficialità nel nuovo corso Acr Messina e sono i nomi del direttore sportivo e dell’allenatore. Due nomi differenti rispetto a quelli trapelati nelle ultime ore, dopo che Antonio Palermo ha detto di aver declinato l’offerta di Peditto, che pensava a lui in altro ruolo, il direttore sportivo sarà Giovanni Martello. Per quanto riguarda il tecnico non Imbimbo e neanche la suggestione Banchieri, che sembrava più probabile nella giornata di ieri, ma l’ex calciatore del Messina Giuseppe Romano.

Queste le prime parole del neo tecnico biancoscudato: “Torno a Messina con tanto entusiasmo, quest’anno ci auguriamo e speriamo di fare un campionato per salvare la categoria e getteremo le basi per gli anni futuri. Chiaramente non è una situazione facile, vista anche la penalizzazione, ma dobbiamo cercare tutti insieme di salvare il salvabile. Abbiamo l’opportunità di lavorare in una grande piazza. Lavoriamo con intensità e serietà. Dobbiamo cercare di allestire una squadra competitiva per proiettarci in un campionato abbastanza duro e difficile. Ai tifosi dico di starci vicino e cercare di superare queste difficoltà con passione e sostegno, conosco il pubblico di Messina e se ci ricompattiamo possiamo uscire da questo handicap della penalizzazione”.

Romano è stato centrocampista e ha giocato a Messina dal 1997 al 2002 diventando uno dei beniamini del pubblico. Da allenatore viene dall’ultima esperienza sulla panchina del Licata. Martello è stato vicino a Romano nell’esperienza al Licata, entrambi erano stati vicini al Messina 1947, progetto poi dismesso, ma probabilmente è l’indicazione che tra Peditto e il gruppo ex Città di Sant’Agata possa esserci collaborazione.

