L'Acr Messina aspetta la Virtus Francavilla: statistiche e precedenti - Tempostretto

MESSINA – In casa Acr Messina non arrivano ancora ufficialità circa l’accettazione delle dimissioni di tecnico, Gaetano Auteri, e direttore sportivo, Marcello Pitino. Nel mentre la proprietà ha già scelto i sostituti, anche qui però si attendono le firme, quella di Pasquale Logiudice incaricato in pectore del prossimo mercato, e del tecnico, Daniele Cinelli. Quest’ultimo sprovvisto di patentino sarà probabilmente affiancato da De Maria, attuale allenatore della Primavera.

Nel frattempo però sabato si torna in campo allo stadio “Franco Scoglio”, il 7 gennaio infatti alle ore 14:30 il Messina sfiderà la Virtus Francavilla nell’incontro valido come 21ª giornata di campionato, seconda di ritorno. La formazione pugliese attualmente è al 13° posto del girone C con 25 punti, i biancoscudati sono ultimi con 11 punti appena guadagnati. La sfida sarà diretta da un arbitro donna, Maria Marotta di Sapri.

L’avversario Virtus Francavilla

La squadra allenata da Antonio Calabro viaggia ad una media di 1.25 punti a partita. Nelle ultime due giornate sono arrivate due vittorie entrambe in casa contro Turris e Viterbese. Le due partite prima invece due sconfitte in trasferta contro Picerno e Catanzaro. Una tendenza che viene rispecchiata dalla classifica e vede i pugliesi aver raccolto 23 punti tra le mura amiche e solo 2 invece in trasferta, peggio nel girone C solo il Messina con 0. 25 gol fatti e 30 subiti per i prossimi avversari dei giallorossi.

All’andata il match terminò, in Puglia, 1-0 per i locali. Decisiva nel secondo tempo la rete di Patierno su rigore, nell’occasione ingenuità di Versienti che commise il fallo. Fu il primo match in cui il Messina di fatto lasciò punti che avrebbe anche meritato. Nell’occasione Calabro schierò un 3-5-2 con Avella in porta, linea difensiva composta da Idda, Miceli (che sarà squalificato per la sfida del 7 gennaio), Caporale. Centrocampo con Pierno e Cisco sugli esterni, in mediana Giorno sorretto da Mendes Murillo e Tchetchua. In attacco Maiorino e Patierno, quest’ultimo è andato a segno già 10 volte. Nell’ultima uscita contro la Turris a fine dicembre Macca ha preso il posto di Tchetchua a centrocampo e Risolo di Miceli in difesa.

I precedenti in riva allo Stretto sono due e premiano il Messina: vittoria firmata Vukusic lo scorso anno con Sullo in panchina; un pareggio (1-1) nel precedente ancor meno recente del 2016. Negli ultimi due confronti giocati però, in trasferta al ritorno della scorsa stagione e all’andata di questo campionato, due vittorie dei pugliesi.

Aperta la prevendita

È scattata la prevendita per la partita Messina-Virtus Francavilla, in programma sabato 7 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

• Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

• Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita; • Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita;

• Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi). La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.

I punti vendita a Messina e provincia

Sede dell’Acr Messina. Strada statale 114, km6.

Arb service. Via Romagnosi, 18.

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Tabacchi Manganaro. Strada statale 114, km 15,3 Giampilieri Marina.

E in provincia:

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

