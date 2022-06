Acr Messina, Basile incontrerà Sciotto: "Situazione delicata, faremo il possibile" - Tempostretto

Il nuovo sindaco e il presidente dei biancoscudati si incontreranno lunedì alle 10 a Palazzo Zanca, dopo i contatti informali degli ultimi giorni

MESSINA – Mentre i tifosi tentano la via dell’azionariato popolare e del crowdfunding, l’iscrizione dell’Acr Messina al prossimo campionato di Serie C resta a rischio. Il presidente Pietro Sciotto ha già più volte manifestato la propria volontà di lasciare la società, pur non riuscendo a venderla. E ora il tempo scorre e per salvare la squadra e la categoria scende in campo anche il neo-sindaco Federico Basile.

Basile incontrerà Sciotto

“Siamo ben consapevoli della delicatezza della situazione – ha dichiarato il nuovo primo cittadino, che lunedì incontrerà il presidente dei biancoscudati a Palazzo Zanca – e intendiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per salvare il calcio professionistico a Messina”. L’appuntamento si terrà lunedì 20 giugno alle 10 nella Sala Falcone Borsellino e arriva dopo i contatti telefonici degli ultimi giorni tra Basile e Sciotto.