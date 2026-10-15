Acr Messina, Blondett: “Solo le pause possono destabilizzarci, non ci rilassiamo”

Le parole del difensore tra i titolari fissi di mister Torrisi, Blondett: "Prendere un gol anche a risultato certo deve darci fastidio"

MESSINA – Allenamento a porte aperte per i giornalista questa mattina allo stadio Giovanni Celeste. In gruppo Giuseppe La Spada e Franco Sbuttoni regolarmente, a parte facendo solo la prima parte atletica e non lavorando con la palla ancora Sartore e Bollino tra gli infortunati di lunga data. Domenica il Messina ospiterà al Franco Scoglio la Leonzio, la difesa torna al completo con sia Blondett che Sbuttoni regolarmente in campo dopo il brutto scontro di qualche settimana fa che aveva lasciato a dire il vero Franco Sbuttoni in forse e fuori dai titolari per la sfida di Vittoria.

Edoardo Blondett dopo l’allenamento si è concesso alle domande dei giornalisti e ha così dichiarato: “Guardiamo partita dopo partita e alla fine stiamo facendo un percorso in un certo modo interpretando le partite in un certo modo e vogliamo interpretare le partite tenendo alto tutti i livelli cinici mentali e di agonismo. Onestamente sto bene, l’ambientamento nella categoria dipende da quello che dai tu in campo, con questi compagni di squadra sembra di stare in categorie diverse sia per l’intensità che l’attitudine. Sappiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche”.

Sugli allenamenti Blondett aggiunge: “Quando parlo della squadra dico anche mister e staff, ci stimolano continuamente e voglio sempre tirarci fuori qualcosa in più e non farci rilassare mai. Le pause sono l’unica cosa che potrebbe destabilizzarci, quando vai forte mentalmente e fisicamente va tutto bene, dobbiamo essere noi a non calare mai. Stiamo acquisendo questa mentalità vincente e anche prendere un gol nonostante il risultato sia certo non deve darci fastidio e non deve esistere”.