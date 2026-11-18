Al termine dell'allenamento odierno il difensore biancoscudato si è concesso ai nostri microfoni

MESSINA – Il difensore del Messina Edoardo Blondett racconta il momento dell’Acr Messina nella settimana che dopo la manita alla Jonica porterà alla trasferta a Giarre. Domenica scorsa al Celeste anche il suo zampino con la rete segnata di testa su azione da calcio d’angolo, un aspetto su cui la squadra lavora tanto. Immancabile cercare di capire come la squadra vive il momento particolarissimo che la società biancoscudata sta affrontando.

Il momento e la prossima gara

Venite da un 5-0, ha anche segnato un gol, come state? Che momento è?

“È un momento positivo, nonostante tutto quello che capita attorno a noi extra campo cerchiamo di non portarcelo dentro gli allenamenti e le partita. Ci stiamo riuscendo ma non abbiamo fatto ancora niente e dobbiamo continuare a lavorare bene”.

Avete reagito bene alla penalizzazione, ora vi aspettano sfide difficili già domenica a Giarre.

“C’è da tenersi la rabbia e portarla nei novanta minuti sempre, è una cosa che deve darci sempre più forza e stimolo. La penalizzazione ci ha unito di più, ha detto Andrei, ed è vero. Avremo una partita in trasferta difficile a Giarre, restiamo concentrati sul lavoro che il mister ci propone in settimana e ce lo ritroviamo la domenica. Abbiamo un mese davanti a noi importante”.

L’affinità coi compagni e la gioia del gol

In campo spesso con Sbuttoni ma è capitato anche con Konate o Doni, come si trova con loro?

“Sono tutti ragazzi e giocatori professionisti esemplari, siamo interscambiabili e non c’è uno che possa essere sostituito. Anche negli allenamenti ci accoppiamo in maniera diversa e l’affinità la troviamo giorno dopo giorno”.

Come racconta il suo gol di testa?

“Era da un po’ che non ero felice per un gol, è stato un momento di gioia e soddisfazione. Con lo staff stiamo lavorando tanto e in maniera positiva sui calci piazzati e il merito è del lavoro che facciamo soprattutto dello staff”.