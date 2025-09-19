Acr Messina, “Ci sono investitori interessati all’acquisto della squadra”

La curatrice fallimentare, avv. Maria Di Renzo, fa il punto della situazione, ringrazia gli sponsor e invita i tifosi a recarsi in massa allo stadio

MESSINA – L’avv. Maria Di Renzo, curatore fallimentare dell’Acr Messina, rompe il silenzio e con una lunga nota fa il punto della situazione, dopo che, lunedì scorso, il Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società. Ha pesato certamente in quell’occasione il parere negativo dell’allora commissaria giudiziaria adesso curatrice, che prendendo finalmente la parola pubblicamente ha spiegato come la situazione che si è trovata ad affrontare era critica e senza il supporto di tifosi, sponsor e istituzioni avrebbe quasi certamente fatto terminare l’avventura sportiva. In questo modo invece si è preso tempo, fino al 5 ottobre, per valutare “la concretezza della manifestazioni di interesse ricevute”.

“La situazione economica della società al momento dell’intervento della sottoscritta – esordisce l’avv. Di Renzo – non avrebbe consentito in alcun modo il proseguo dell’attività anche solo per una partita e l’unica scelta possibile sarebbe stata quella di abbandonare il campionato in corso, con conseguente perdita del titolo sportivo, che sarebbe giunta in automatico non disputando due partite consecutive. Tuttavia, questi giorni sono stati particolarmente intensi e la sottoscritta ha ricevuto manifestazioni di interesse all’acquisizione della squadra da parte di possibili investitori con i quali sta interloquendo ed interloquirà nei prossimi giorni per trovare delle possibili soluzioni in sede concorsuale per dare un futuro sportivo all’ACR Messina. Da qui l’idea di proseguire il Campionato per qualche altra giornata al fine di consentire alla sottoscritta di verificare la concretezza di tali manifestazione d’interesse”.

“Un’idea che sarebbe rimasta soltanto una fantasia del Curatore – prosegue l’avv. Maria Di Renzo – senza l’inaspettato supporto ricevuto da sponsor e dalle Istituzioni locali che nel giro di 24 ore ha consentito alla sottoscritta di richiedere ed ottenere dal Tribunale con provvedimento del 19/09/2025 l’autorizzazione allo svolgimento quanto meno delle prossime quattro partite. Più che doverosi, pertanto, sono i ringraziamenti da rivolgere in primo luogo ai due sponsor principali, con dna marcatamente messinese, Barbera 1970 S.p.A. e Acqua Fontalba, che dimostrando un senso di appartenenza alla Città ed alla Squadra al di fuori di ogni interesse imprenditoriale, hanno posto le basi economiche per consentire alla Procedura di affrontare le prossime partite. Un grazie speciale va rivolto anche ai soci della Società Cooperativa Calcio Messina che autotassandosi hanno effettuato una generosa donazione alla Squadra”.

I ringraziamenti

“I ringraziamenti vanno estesi – prosegue la curatrice – anche alla società Grafichepino che si sta facendo carico di tutta l’attività di stampa e tipografia ed alla società Zocco Cars s.a.s che ha mantenuto i propri impegni pubblicitari anche dopo l’intervenuta liquidazione giudiziale. Infine, doverosi sono i ringraziamenti al Comune di Messina in persona del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore Finocchiaro, supporto quanto mai necessario per questa avventura. Ma un grazie speciale va rivolto ad ogni singolo componente della Squadra e dello Staff che sono rimasti uniti nonostante la notizia dell’apertura della procedura concorsuale, che avrebbe legittimato uno scioglimento delle fila”.

L’invito alla cittadinanza

“Affinché questi ringraziamenti non restino soltanto lettera morta si chiede l’aiuto non soltanto della Tifoseria, che ha manifestato vicinanza e rispetto anche in questa delicata fase giudiziaria, ma di tutti i messinesi, affinché già da Domenica prossima il Franco Scoglio possa essere di nuovo pieno come questa città merita”.

Sabato conferenza stampa a Palazzo Zanca

Con l’occasione si comunica che sabato 20 settembre 2025, alle ore 11:00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà una conferenza stampa. Nel corso dell’incontro la sottoscritta, insieme ai consulenti della procedura, sarà a disposizione per dialogare con l’opinione pubblica.

