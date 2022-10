Acr Messina e Monterosi Tuscia a mezzogiorno contro il caro bollette - Tempostretto

La partita Messina-Monterosi Tuscia, in programma domenica 6 novembre, sarà la prima che si giocherà alle ore 12

MESSINA – La sfida contro il Monterosi Tuscia, prevista per domenica 6 novembre, sarà giocata alle ore 12 al Franco Scoglio. La decisione, comunicata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è stata presa per “combattere la crisi energetica”.

La squadra di mister Auteri sabato scorso ha giocato in casa contro il Latina, attesa dall’appuntamento in trasferta contro il Monopoli domenica 30 ottobre farà ritorno in casa al Franco Scoglio il 6 novembre. Per la 12ª giornata di campionato il campo dell’Acr Messina sarà teatro della sperimentazione di giocare a mezzogiorno.

Ghirelli, Lega Pro: “Grazie al presidente Sciotto”

“Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette – dichiara il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici”.

La decisione della Lega Pro è stata presa In accordo con il presidente Pietro Sciotto del Messina Calcio e con Fabrizio Lucchesi Dg del Monterosi. “Ringrazio il presidente Sciotto perché ha aderito alla sperimentazione di giocare alle 12 – continua Ghirelli -, è un orario che salvaguarda i tifosi e le famiglie. La partita terminerà alle ore 13:45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgere con tutta la famiglia”.

