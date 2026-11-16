Acr Messina Futsal sconfitta in trasferta a Sulmona, mister Rinaldi: “Risultato bugiardo”

Dopo il cambio di guida tecnica i giallorossi subiscono una sconfitta in trasferta nell'ottava giornata del girone B di Serie A2 Élite

L’Acr Messina Futsal 1900 esce sconfitta dal Palazzetto dello Sport “Nicola Serafini” di Sulmona: i padroni di casa si impongono per 7-4 nella gara valida per l’8ª giornata del Girone B di Serie A2 Élite. Una partita giocata a viso aperto dai giallorossi che hanno creato numerose occasioni ma sono stati frenati dalle parate di Stefano Mammarella, dai legni e da diversi episodi contestati, a partire da una rete non convalidata. Con questo risultato i giallorossi restano a quota 8 punti in classifica. La società augura al capitano Giovanni “Nanni” Piccolo una pronta guarigione e si stringe attorno alla squadra e al nuovo tecnico in vista del prossimo impegno di campionato.

Al termine della gara mister Rinaldi, alla prima partita alla guida dei giallorossi, ha commentato così la prestazione della squadra: “Il risultato è assolutamente bugiardo. Non ho ancora rivisto la partita, ma dalla tribuna ricordo bene i tanti episodi nei quali siamo stati penalizzati da un arbitraggio veramente insufficiente, e sono generoso quando dico insufficiente, che nel secondo tempo ha indirizzato la partita. Noi abbiamo giocato e abbiamo creato tantissime occasioni: in alcune situazioni Mammarella si è superato. Abbiamo preso un primo gol un po’ strano, frutto di una disattenzione individuale, e potevamo pareggiare: le occasioni per farlo le abbiamo avute. Poi è arrivato il 2-0 sull’episodio incredibile del tiro libero. Poco prima c’era anche un calcio di rigore per noi non concesso, poi viene fischiato un tiro libero, non si capisce per cosa, e andiamo sotto 2-0”, prosegue il mister.

E ancora: “Nel secondo tempo facciamo il 2-1, ma subito dopo prendiamo un altro gol da palla inattiva, su una rimessa laterale: altra disattenzione, altro errore individuale. A quel punto, per riprenderla, sei costretto a rischiare. Oltre ai tre pali che abbiamo colpito, uno sul 3-1 con Puglisi e un incrocio dei pali con Vinicius, c’è anche un gol non dato: l’ho visto benissimo dalla tribuna, la palla ha colpito il ferro interno all’incrocio ed è entrata, ma l’arbitro non l’ha convalidato. Sul 5-2 abbiamo avuto anche l’occasione per riaprirla”.

Rinaldi ha poi rivolto l’attenzione alle condizioni del capitano Nanni Piccolo, infortunatosi alla fine del primo tempo, esprimendo fiducia nel percorso appena iniziato: “Dispiace tanto, adesso siamo in ospedale per sapere come sta. È stata una partita sfortunata per tantissime situazioni. Sono arrivato da poco, ma ci sono tutte le condizioni per fare bene. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ripeto: risultato assolutamente bugiardo, meritavamo molto di più”.