Acr Messina Futsal sconfitta in trasferta a Sulmona, mister Rinaldi: “Risultato bugiardo”

Dopo il cambio di guida tecnica i giallorossi subiscono una sconfitta in trasferta nell'ottava giornata del girone B di Serie A2 Élite
L’Acr Messina Futsal 1900 esce sconfitta dal Palazzetto dello Sport “Nicola Serafini” di Sulmona: i padroni di casa si impongono per 7-4 nella gara valida per l’8ª giornata del Girone B di Serie A2 Élite. Una partita giocata a viso aperto dai giallorossi che hanno creato numerose occasioni ma sono stati frenati dalle parate di Stefano Mammarella, dai legni e da diversi episodi contestati, a partire da una rete non convalidata. Con questo risultato i giallorossi restano a quota 8 punti in classifica. La società augura al capitano Giovanni “Nanni” Piccolo una pronta guarigione e si stringe attorno alla squadra e al nuovo tecnico in vista del prossimo impegno di campionato.
Il commento di mister Rinaldi
Al termine della gara mister Rinaldi, alla prima partita alla guida dei giallorossi, ha commentato così la prestazione della squadra: “Il risultato è assolutamente bugiardo. Non ho ancora rivisto la partita, ma dalla tribuna ricordo bene i tanti episodi nei quali siamo stati penalizzati da un arbitraggio veramente insufficiente, e sono generoso quando dico insufficiente, che nel secondo tempo ha indirizzato la partita. Noi abbiamo giocato e abbiamo creato tantissime occasioni: in alcune situazioni Mammarella si è superato. Abbiamo preso un primo gol un po’ strano, frutto di una disattenzione individuale, e potevamo pareggiare: le occasioni per farlo le abbiamo avute. Poi è arrivato il 2-0 sull’episodio incredibile del tiro libero. Poco prima c’era anche un calcio di rigore per noi non concesso, poi viene fischiato un tiro libero, non si capisce per cosa, e andiamo sotto 2-0”, prosegue il mister.
E ancora: “Nel secondo tempo facciamo il 2-1, ma subito dopo prendiamo un altro gol da palla inattiva, su una rimessa laterale: altra disattenzione, altro errore individuale. A quel punto, per riprenderla, sei costretto a rischiare. Oltre ai tre pali che abbiamo colpito, uno sul 3-1 con Puglisi e un incrocio dei pali con Vinicius, c’è anche un gol non dato: l’ho visto benissimo dalla tribuna, la palla ha colpito il ferro interno all’incrocio ed è entrata, ma l’arbitro non l’ha convalidato. Sul 5-2 abbiamo avuto anche l’occasione per riaprirla”.
Rinaldi ha poi rivolto l’attenzione alle condizioni del capitano Nanni Piccolo, infortunatosi alla fine del primo tempo, esprimendo fiducia nel percorso appena iniziato: “Dispiace tanto, adesso siamo in ospedale per sapere come sta. È stata una partita sfortunata per tantissime situazioni. Sono arrivato da poco, ma ci sono tutte le condizioni per fare bene. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ripeto: risultato assolutamente bugiardo, meritavamo molto di più”.