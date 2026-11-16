Akademia Messina festeggia la prima vittoria in casa, superata Melendugno al tiebreak

Le parole di coach Barbieri al termine della rimonta vittoriosa: "Sono molto contento, lo avevo detto che avevamo ampi margini di crescita"

MESSINA – Cuore, grinta, voglia di riscatto. Sono questi i fattori che hanno consegnato alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina la prima vittoria casalinga, la seconda stagionale. Al “PalaRescifina”, le SuperGirls di Coach Barbieri superano 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9) le salentine della Narconon Volley Melendugno. Sotto 1-2, Rolando e compagne non mollano e, spinte dal proprio pubblico, rimontano lo svantaggio vincendo la gara al tie break. Messina approfitta di un’efficienza maggiore in attacco (36% contro il 23% delle ospiti), e della forza a muro (10 contro i 5 pugliesi). Più equilibrata la ricezione, con entrambe le formazioni al 50% di positività, e il servizio (7 gli ace per parte).

Akademia aveva cominciato la sfida con Guiducci al palleggio e Lindgren opposta, in banda Bellia e Henderson, al centro Franceschini e Quero con capitan Rolando libero. Per Messina, Bellia (25), Lindgren (24) e Quero (12) in doppia cifra. Dall’altro lato, non bastano le buone prestazioni di Malik (22), Novello (15) e Perfetto (12). Grazie al successo odierno, Messina è 15esima in classifica con 5 punti, a sole due lunghezze di distanza da Altamura, Imola e Cremonese. La seguono Melendugno (5) e Altino (4).

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 novembre contro la Tenaglia Altino Avastese Volley. La gara si disputerà al “PalaRescifina” con inizio alle ore 20.30.

Le dichiarazioni post match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Sono molto contento per questa vittoria, perché queste ragazze lavorano davvero tanto e lo fanno con grande impegno. Lo avevamo detto fin dall’inizio: essendo una squadra giovane, avrebbe avuto ampi margini di crescita. Lo stesso vale per la società e per tutte le persone che lavorano ogni giorno attorno a questo progetto. Quando vedi quanta passione e quanto impegno ci sono da parte di tutti, una vittoria come questa ha un valore ancora più grande. Se guardiamo i numeri, l’aspetto più significativo della serata è stata la nostra superiorità così netta in attacco, un aspetto che invece è mancato nelle precedenti gare. Bisogna riconoscere anche il valore degli avversari ci sono momenti in cui giocano bene, esprimono una buona pallavolo e riescono a metterti in difficoltà. Fa parte della partita e può anche succedere che riescano a vincere un set. L’importante è aver mantenuto lucidità e continuità nel corso del match, dimostrando una crescita che i numeri, oggi, certificano chiaramente”.

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Di positivo ci portiamo sicuramente questa vittoria. È chiaro che bisogna sempre guardare a ciò che si può migliorare, perché possiamo fare meglio. Forse avremmo dovuto chiudere la partita prima: ci sono stati tanti alti e bassi, sia da parte nostra sia da parte loro. Alla fine, però, il risultato è arrivato e nei prossimi giorni analizzeremo con calma ciò che ha funzionato e ciò che invece ha funzionato meno. Non credo che la differenza sia tra giocare in casa o fuori casa l’impegno e la concentrazione sono sempre gli stessi, indipendentemente dal campo in cui entriamo. Dobbiamo però lavorare su questi cali che abbiamo, perché sono quelli che finiscono per fare la differenza nei singoli set e, di conseguenza, nell’andamento complessivo della gara. Siamo una squadra che sta ancora imparando a gestire alcuni momenti di difficoltà dal punto di vista mentale. Proprio per questo dobbiamo imparare a respirare, a mantenere maggiore lucidità e a trovare soluzioni efficaci quando attraversiamo questi passaggi della partita”.

Akademia – Melendugno 3-2

Le SuperGirls partono con il piede giusto e, dopo una prima fase equilibrata, trovano il primo allungo grazie all’efficacia di Quero e alle soluzioni offensive di Bellia – MVP del match con 25 punti -e Henderson. Le padrone di casa arrivano anche sul +4 (11-7), ma Melendugno riesce a ricucire lo strappo, trovando la parità sul 14-14 con l’ace di Tomasetig. Nel finale, però, Messina riprende il controllo e, approfittando anche di alcuni errori delle ospiti, chiude 25-18. A fare la differenza è soprattutto la maggiore incisività offensiva delle siciliane, che chiudono il set con 14 attacchi vincenti contro gli 11 delle avversarie, accompagnati da tre muri punto.

Nel secondo parziale le siciliane sembrano poter proseguire sulla stessa linea (3-0) ma la reazione salentina non tarda ad arrivare. Malik e Perfetto guidano la rimonta, mentre il servizio di Gianfico mette in difficoltà la ricezione messinese. Melendugno prende progressivamente margine, arrivando fino al 12-16. Messina prova a rientrare e si riporta a un solo punto di distanza, ma le ospiti riescono a conservare il vantaggio e a pareggiare i conti sul 23-25. Il dato che maggiormente fotografa il parziale è quello offensivo: le pugliesi realizzano 18 attacchi vincenti contro i 13 delle padrone di casa, sfruttando anche una ricezione più precisa nella componente perfetta (25% quella messinese, 45% quella ospite).

La formazione pugliese mantiene l’inerzia anche nel terzo set. Dopo un avvio favorevole, Melendugno approfitta delle incertezze delle padrone di casa e costruisce un vantaggio importante, arrivando sul 7-12. Messina tenta di reagire con Peroni, subentrata a Henderson, e con Lindgren. L’ace di Peroni vale anche il -1 (12-13), ma le salentine riescono a respingere il tentativo di rimonta. Malik continua a incidere in fase offensiva e, nonostante qualche errore ospite, Melendugno conserva il controllo fino al 21-25 che vale il sorpasso. Anche le statistiche confermano la superiorità delle ospiti: 16 attacchi vincenti contro i 15 messinesi, ma soprattutto una migliore gestione della ricezione (63% per Melendugno, 50% per Messina). A pesare sono anche i nove errori commessi dalle siciliane, contro i cinque delle avversarie.

Nel quarto parziale Messina cambia passo e imprime subito una forte accelerazione alla gara. Il 5-0 iniziale, costruito con Peroni e Franceschini, costringe Coach Giunta a fermare il gioco. Le messinesi continuano a spingere, trovando risposte efficaci da Lindgren, Quero e Bellia, mentre il muro di Guiducci contribuisce ad ampliare il divario. Il vantaggio raggiunge la doppia cifra sul 16-6 e consente alle padrone di casa di gestire senza particolari affanni il finale. Il 25-15 rimanda così ogni verdetto al tie-break. Il cambio di passo è evidente anche nei numeri: Messina sale al 64% di positività in ricezione, contro il 31% delle pugliesi, e realizza 18 attacchi vincenti, più del doppio degli otto messi a segno da Melendugno.

Nel quinto set l’equilibrio accompagna le squadre fino al cambio campo, con Messina avanti 8-7 dopo il pallonetto vincente di Bellia. Da quel momento le SuperGirls trovano l’allungo decisivo: Lindgren firma il +2, mentre Quero si rende protagonista al servizio, prima con un ace e poi mettendo ulteriormente sotto pressione la ricezione avversaria. Il vantaggio cresce fino al 13-8, anche grazie a un errore di Malik. Nel finale è Bellia a prendersi la scena, firmando i punti che consegnano alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina il successo per 15-8. Nel tie-break, nonostante una ricezione meno efficace rispetto alle avversarie (12% di positività rispetto al 42% pugliese), le messinesi si dimostrano nettamente più offensive (60% vs 18%).

Tabellino

Cosedil F3 Motors Akademia Messina vs Narconon Volley Melendugno 3-2

Parziali: 25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9

Akademia Messina: Gazzola 0, Peroni 9, Lindgren 24, Quero 12, Bellia 25, Henderson 5, Rolando (L) 0, Pegoraro 0, Caruso n.e., Franceschini 6, Colombano n.e., Guiducci 5. All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

Melendugno: Compagnin 0, Avenia 2, Meoni 4, Micheletti 0, Morandini (L) 0, Malik 22, Novello 15, Massaglia 2, Perfetto 12, Roserba 0, Tomasetig 4, Gianfico 5, Lijewska 2. All. Simone Giunta; vice Fabio Addati.

Arbitri: Matteo Mannarino e Luca Pescatore.

Video check: Luca Cardaci.

Segnapunti federale: Erik Iudica.