 Messina Rugby vittoria piena in trasferta sul campo del Brindisi

Messina Rugby vittoria piena in trasferta sul campo del Brindisi

Redazione

Messina Rugby vittoria piena in trasferta sul campo del Brindisi

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lunedì 16 Novembre 2026 - 09:49

Prova di forza per i peloritani che nella prima trasferta, e quarta giornata di Serie B, non fermano la loro corsa: vittoria con punto di bonus

MESSINA – Vittoria nella prima trasferta del campionato per il Messina Rugby che si conferma squadra di vertice in questo girone 6 di Serie B. Un successo importante quello maturato a Brindisi per 27-20 perché lancia il segnale che la squadra è pronta a macinare punti quest’anno sia in casa ma anche in trasferta. L’Appia Rugby Puglia, formazione neo promossa, ha comunque dato filo da torcere agli uomini dei coach Bonasera-Campanella-Blandino che dopo essere passati in vantaggio hanno avuto sempre il fiato sul collo dei padroni di casa. Nel finale di partita, sotto la pioggia brindisina, è servito unirsi e resistere in difesa per mettere in salvo il risultato.

La partita inizia con i padroni di casa che provano due volte dalla piazzola, la seconda volta vanno a segno con Rosato. La replica dei peloritani con le mete di Gaetano Spadaro e Samuele Coletta, entrambe trasformate da Solano per il momentaneo 3-14. Sfuma la possibilità di segnarne una terza e l’Appia rientra in partita con la meta di Jeannin, nel finale di tempo a segno ancora Coletta ma stavolta la trasformazione non c’è e si cambia campo sul 10-19 per Messina. Nel secondo tempo l’Appia inizia con la meta di D’Oria, poi Solano piazza e rimette distanza sul 15-22. Poco dopo arriva la quarta meta, che vale il punto di bonus, con un pregevole calcio-passaggio di Solano per Lo Giudice che schiaccia in meta, la trasformazione di Solano non va. Nel finale la meta non trasformata di D’Oria per il 20 a 27, minuti finale di pressione per i locali con il Messina Rugby che soffre ma si difende regolarmente fino al fischio finale.

Appia Rugby Puglia – Messina Rugby 20-27

Appia Rugby Puglia: Melacca, D’Oria 10 Rubino, Paiano, Palluzzi, Bonaparte, Brillantina, Mangione, Vecchio, Gonzalez Beltre, Ferrarese, Jeannin 5, Ferente, Perrone, Garibaldi.
Allenatore: Paolo D’Oria.
A disposizione: Calavita, Di Summa, Brogno, Brigante, Ligorio, Rosato 5, Gemma.

Messina Rugby: Kese, Lo Giudice 5, Genua, Mastroeni, Irrera, Solano 7, Gabriele Spadaro, Durante, Davide Mangano, Gaetano Spadaro 5, Cucinotta, Eros Tornesi, Cafarelli, Coletta 10, Edoardo Tornesi.
Allenatore: Gianclaudio Bonasera.
A disposizione: Morabito, De Meo, Maggio, Interdonato, Garcia Rodriguez, Radulescu.

Arbitro: Vincenzo Petrolito di Viterbo.
Mete: 3-4. Trasformazioni: 1/3, 2/4. Piazzati/drop: 1-1.

Risultati 4ª giornata
Appia Rugby Puglia – Messina Rugby 20-27
Us Rugby Benevento – XV SudEst
Polisportiva Partenope – Trepuzzi Rugby Salento 157-0
Rugby Palermo – IV Circolo Benevento 24-34
Tigri Bari – San Gregorio Catania 96-0

Classifica girone 6
Messina Rugby 15
Partonope 12
Tigri Bari 10
Us Rugby Benevento 10
IV Circolo Benevento 10
San Gregorio Catania 9
Rugby Palermo 6
XV SudEst 5
Appia Rugby Puglia 5
Trepuzzi Salento 0

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