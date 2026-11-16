Messina Rugby vittoria piena in trasferta sul campo del Brindisi

Prova di forza per i peloritani che nella prima trasferta, e quarta giornata di Serie B, non fermano la loro corsa: vittoria con punto di bonus

MESSINA – Vittoria nella prima trasferta del campionato per il Messina Rugby che si conferma squadra di vertice in questo girone 6 di Serie B. Un successo importante quello maturato a Brindisi per 27-20 perché lancia il segnale che la squadra è pronta a macinare punti quest’anno sia in casa ma anche in trasferta. L’Appia Rugby Puglia, formazione neo promossa, ha comunque dato filo da torcere agli uomini dei coach Bonasera-Campanella-Blandino che dopo essere passati in vantaggio hanno avuto sempre il fiato sul collo dei padroni di casa. Nel finale di partita, sotto la pioggia brindisina, è servito unirsi e resistere in difesa per mettere in salvo il risultato.

La partita inizia con i padroni di casa che provano due volte dalla piazzola, la seconda volta vanno a segno con Rosato. La replica dei peloritani con le mete di Gaetano Spadaro e Samuele Coletta, entrambe trasformate da Solano per il momentaneo 3-14. Sfuma la possibilità di segnarne una terza e l’Appia rientra in partita con la meta di Jeannin, nel finale di tempo a segno ancora Coletta ma stavolta la trasformazione non c’è e si cambia campo sul 10-19 per Messina. Nel secondo tempo l’Appia inizia con la meta di D’Oria, poi Solano piazza e rimette distanza sul 15-22. Poco dopo arriva la quarta meta, che vale il punto di bonus, con un pregevole calcio-passaggio di Solano per Lo Giudice che schiaccia in meta, la trasformazione di Solano non va. Nel finale la meta non trasformata di D’Oria per il 20 a 27, minuti finale di pressione per i locali con il Messina Rugby che soffre ma si difende regolarmente fino al fischio finale.

Appia Rugby Puglia – Messina Rugby 20-27

Appia Rugby Puglia: Melacca, D’Oria 10 Rubino, Paiano, Palluzzi, Bonaparte, Brillantina, Mangione, Vecchio, Gonzalez Beltre, Ferrarese, Jeannin 5, Ferente, Perrone, Garibaldi.

Allenatore: Paolo D’Oria.

A disposizione: Calavita, Di Summa, Brogno, Brigante, Ligorio, Rosato 5, Gemma.

Messina Rugby: Kese, Lo Giudice 5, Genua, Mastroeni, Irrera, Solano 7, Gabriele Spadaro, Durante, Davide Mangano, Gaetano Spadaro 5, Cucinotta, Eros Tornesi, Cafarelli, Coletta 10, Edoardo Tornesi.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

A disposizione: Morabito, De Meo, Maggio, Interdonato, Garcia Rodriguez, Radulescu.

Arbitro: Vincenzo Petrolito di Viterbo.

Mete: 3-4. Trasformazioni: 1/3, 2/4. Piazzati/drop: 1-1.

Risultati 4ª giornata

Appia Rugby Puglia – Messina Rugby 20-27

Us Rugby Benevento – XV SudEst

Polisportiva Partenope – Trepuzzi Rugby Salento 157-0

Rugby Palermo – IV Circolo Benevento 24-34

Tigri Bari – San Gregorio Catania 96-0

Classifica girone 6

Messina Rugby 15

Partonope 12

Tigri Bari 10

Us Rugby Benevento 10

IV Circolo Benevento 10

San Gregorio Catania 9

Rugby Palermo 6

XV SudEst 5

Appia Rugby Puglia 5

Trepuzzi Salento 0