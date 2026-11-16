La Team Volley Messina annuncia Flavio Ferrara come direttore tecnico

Già indicato qualche settimana fa come Manager Sportivo Flavio Ferrara diventa direttore tecnico dei biancorossi

MESSINA – La società Team Volley è lieta di annunciare il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico a Flavio Ferrara, già Manager Sportivo del club da settembre di quest’anno. Con questo nuovo ruolo, Ferrara assume una funzione chiave di coordinamento tecnico al servizio del progetto sportivo societario.

A presentare ufficialmente questa nomina sono la presidente Daniela Cardile e Roberto Bombara vicepresidente e Responsabile Generale dell’Area Tecnica e Sviluppo Sportivo, che insieme a Ferrara traccerà la rotta per il futuro del club, definendo le strategie di crescita e la composizione dell’intero staff tecnico.

La sinergia tra Bombara e Ferrara

La sinergia tra Bombara e Ferrara segna dunque l’inizio di una nuova fase di pianificazione, con l’obiettivo di investire sulla qualità del lavoro in palestra, sulla formazione dei tecnici e sul consolidamento dell’identità sportiva del Team Volley.

«L’ingresso di Flavio Ferrara alla guida della direzione tecnica rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del futuro della nostra società – spiega Roberto Bombara – La sua pluriennale esperienza sul campo, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche pallavolistiche, costituisce un valore aggiunto straordinario per l’intero movimento Team Volley Messina. Insieme lavoreremo a stretto contatto per definire le prospettive future del club e strutturare uno staff tecnico di altissimo livello, capace di valorizzare i nostri atleti e accompagnare la crescita tecnica e umana di tutti i tesserati. Vogliamo dare vita a un progetto ambizioso e organizzato, ponendo basi solide e condivise per affrontare al meglio le prossime sfide».

La storia pallavolistica di Ferrara

La storia di Ferrara affonda radici profonde già nella Team Volley Messina dove ha avuto modo di consolidare la sua esperienza tecnica e sviluppare progressivamente la sua identità professionale. Nel 2021 entra nello staff tecnico di Akademia Sant’Anna, un nuova e importante sfida che lo vede secondo allenatore in un team che gioca la A2 femminile e culminato con la finale promozione playoff e la pool promozione sempre raggiunta negli anni in massima serie. Annate in cui Ferrara ha arricchito il proprio bagaglio tecnico, tattico e anche nella gestione del gruppo, programmazione del lavoro e tutto ciò che caratterizza una stagione, tutta esperienza che adesso torna a disposizione della società biancorossa.