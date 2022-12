Acr Messina, i convocati contro il Taranto nel silenzio della società - Tempostretto

Ngombo c'è, Curiale no. Il Messina si avvicina alla partita col Taranto senza neanche una conferenza stampa

MESSINA – In occasione della 19ª giornata di campionato di Serie C girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 21 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Taranto allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle 12:30. Tra loro non c’è naturalmente Angilieri, squalificato perché ha raggiunto la quinta ammonizione stagionale. Presenti però i giovanissimi Capilli e D’Amore che saranno probabilmente in panchina. C’è Ngombo, assente nella lista invece Curiale.

Il Messina arriva a questa partita casalinga delicatissima in silenzio, dopo la sfida contro Juve Stabia non sono state rilasciate dichiarazioni dai tesserati Acr Messina, in settimana solo la smentita (poche righe) della famiglia Sciotto circa una presunta trattativa, definita falsa. Ma alla vigilia della sfida col Taranto la stampa non è stata invitata a prendere parte ad alcuna conferenza della vigilia (almeno fino al momento in cui pubblichiamo) senza fornire alcuna informazione in merito e senza d’altra parte aver mai ufficializzato un silenzio stampa dopo la Juve Stabia.

I convocati per Acr Messina – Taranto

Portieri: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski; 32. Emmanuel Capilli.

Difensori: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 17. Giuseppe Filì; 23. Daniele Trasciani.

Centrocampisti: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 70. Paolo Napoletano; 75. Andrea Mallamo; 80. Giuseppe D’Amore.

Attaccanti: 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 20. Lorenzo Catania; 39. Maecky Ngombo.

