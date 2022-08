Acr Messina, la Lega Pro rinvia il sorteggio dei calendari - Tempostretto

Dovremo attendere ancora qualche giorno per sapere la prima avversaria del Messina in Coppa Italia e poi in campionato. Sorteggio rinviato a seguito del ricorso del Campobasso che è stato escluso dal campionato

Nella giornata odierna, alle ore 12, avremmo dovuto scoprire il calendario e quindi la prima avversaria del Messina in Serie C e se la squadra biancoscudata avrebbe cominciato tra le mura casalinghe del Franco Scoglio o in trasferta, ma la Lega Pro ha annunciato che i calendari non saranno sorteggiati oggi.

Il motivo sarebbe una presa di tempo, provocata dal ricorso del Campobasso Calcio che non ammesso alla Serie C ha chiesto lumi alla Lega. Preso atto di ciò si è stati quindi obbligati a rinviare a data da destinarsi la compilazione dei calendari, in attesa di capire se ci sarà o meno anche il Campobasso.

La data del nuovo sorteggio non c’è

Le date però cominciano ad avvicinarsi pericolosamente perché la camera di consiglio per decidere le sorti del Campobasso è prevista per il 25 agosto, mentre i campionati cominceranno il 28, la domenica successiva. Il primo turno di Coppa Italia invece dovrebbe giocarsi il 21 agosto. “I club continuano a subire un danno rilevantissimo e pertanto si auspica che la questione possa essere definita prima della data del 25 agosto” fa sapere la Lega Pro.

Articoli correlati